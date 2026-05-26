El economista Juan Francisco Ballesteros, en Ibiza: «En España estamos a la cola de Europa en educación financiera»

‘Finanzas para llevar’ es un manual que tiene como principales objetivos que «las personas pierdan el miedo a hablar de su dinero» y que tantos particulares como empresas aprendan a sacarle el mayor partido a sus recursos para asegurarse un futuro. Así lo explica su autor, Juan Francisco Ballesteros, que el 28 de mayo, a las 17.30 horas, presentará su obra en un acto organizado por la Cámara de Comercio de Ibiza y Formentera en el Centro Cultural de Jesús.

A Ballesteros se le conoce, sobre todo, por su faceta musical, como director de orquesta, banda y coro, pianista, compositor y productor, pero lleva años ejerciendo también como «consultor financiero economista». Empezó en este sector «mentorizando a músicos sobre su marca personal, marketing y cómo organizarse para ser más productivos» y en la actualidad asesora a todo tipo de clientes. «Me di cuenta de que el mayor problema que tenían los músicos en particular y la sociedad en general es la falta de educación financiera y que ahí había un nicho para poder ayudar a más personas», explica.

«En España estamos a la cola de Europa en educación financiera», asegura. El economista valenciano opina que esta materia se debería impartir como asignatura en los centros educativos desde Primaria para tener una base de cómo funciona el dinero y de las herramientas que existen, para que no nos engañen».

Señala Ballesteros que «todos tenemos como referencia económica los bancos, que evidentemente son necesarios y una pieza fundamental en el sistema, pero estas entidades te van a dar una rentabilidad por debajo de la inflación y hay muchas otras vías para que particulares y empresarios consigan que su dinero crezca».

«Hoy en día en las redes sociales encuentras a un montón de asesores financieros que te prometen que te van a hacer rico de la noche a la mañana. Obviamente, nada que sea gratis se consigue a corto plazo, pero sí hay estrategias para que tu dinero crezca a medio y largo plazo», subraya.

El libro ‘Finanzas para llevar’ vio la luz a principios de este año. / J.F.B.

Precisamente lo que pretende ‘Finanzas para llevar’, escrito con un tono accesible para todos los públicos, es explicar gran parte de las opciones que hay, aunque, toda esta información, puntualiza el autor, se debe complementar «con el asesoramiento de un profesional».

Una guía con soluciones «para todos los bolsillos»

Aunque la presentación de este jueves está orientada en especial a empresas, el libro autoeditado de Ballesteros está dirigido también a particulares, independientemente de sus recursos económicos. «Los consejos que ofrezco son para todos los bolsillos, desde los que tienen mucho dinero y pueden invertir más y, por tanto, su rentabilidad será más rápida; a las personas con un salario normal, que con tan solo 50 euros al mes pueden invertir en fondos que hagan crecer su dinero», asegura.

En este manual, que se puede adquirir en Amazon, se ofrecen herramientas recurriendo a dos caminos: «La renta variable y la renta fija». «La primera engloba aquellas inversiones cuya rentabilidad depende de la evolución de la economía, las bolsas, los mercados y las empresas, entre otros factores», señala. En ese caso, lo que el autor explica es «cómo diversificar esa inversión, que puede ser una cantidad única o una pequeña cantidad mensual, para que entre todas las opciones escogidas haya un equilibrio en el que se consiga una rentabilidad muy alta con un riesgo controlado tendente a cero».

Por lo que respecta a la renta fija, lo que hace Ballesteros como asesor es aconsejar, según el perfil del cliente, «en qué activos puede colocar su dinero de una forma cien por cien segura, con riesgo cero y con una rentabilidad garantizada por contrato que supere la inflación».

En el libro, además de hablar de la renta fija y la renta variable, se exponen otras fórmulas de inversión. «Hay alternativas a los planes de pensiones, como invertir en oro. Desde diez euros al mes cualquier persona puede invertir en este valor refugio, más seguro frente a cualquier adversidad que pueda producirse en el futuro», expone como ejemplo.

Herramientas para los empresarios pitiusos

En este manual y en la charla que acompañará a la presentación, Ballesteros, además, ofrecerá consejos que pueden ayudar a las empresas de las Pitiusas a fidelizar a sus empleados en un contexto como el actual, en el que la problemática habitacional es un hándicap. «Existen herramientas a través de las cuales un empresario tiene la posibilidad de licitar un seguro de ahorro a un trabajador, que puede ser un incentivo para que este se quede en la empresa el tiempo que se estipule. Si el empleado cumple, el aporte del seguro y el beneficio pasan a este, si no, lo absorbe el empresario, que, mientras esté activa esa póliza, no paga impuestos, lo que le permite a su vez tener un flujo de caja para el día a día», explica.

La autofinanciación, la protección de la liquidez, la fiscalidad financiera, la generación de recursos propios, la inversión estratégica y la fidelización del talento son algunos de lo temas que se abordan en esta obra, que se sostiene en varios pilares. Uno de ellos tiene que ver con la importancia de la educación financiera.

El segundo apartado se refiere al estado del bienestar y a la importancia de conseguir que cada inversión tenga un rendimiento, mayor o menor. «Invertir no es apostar», subraya Ballesteros, que bromea con todos los españoles que compran lotería, «un impuesto que decidimos pagar porque sí y que no tiene ningún retorno», excepto para los afortunados a los que les toca.

El autor dedica también un apartado a la jubilación. «Es importante tener planes de contingencia personal asesorados para asegurarnos que en los próximos años nuestro dinero va a crecer y que eso nos va a asegurar un bienestar a futuro y una jubilación más digna que la que probablemente tendremos. Veremos si tenemos pensiones, eso está por ver. Todo indica que no. Pero si las tenemos, no serán como las conocemos ahora», advierte.

Asimismo, ‘Finanzas para llevar’ habla de «la deuda buena, que sería invertir a largo plazo, en educación, en una hipoteca o en oro, por ejemplo», y «la deuda mala», como «pedir un crédito, solicitar un adelanto de nómina o pagar a plazos».

Ballesteros concluye la entrevista con un consejo que considera básico: «Tenemos que intentar ser ricos en tiempo, porque tampoco sirve de mucho tener dinero si no es para ganar tiempo, que es la única moneda de vida que tenemos que mantener».