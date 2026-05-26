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Meteorología

Ibiza volverá a registrar esta jornada máximas de hasta 30 grados

La Aemet mantiene el episodio de temperaturas extraordinariamente altas para la época del año en todo el país

Formentera tendrá dos noches tropicales esta semana con temperaturas mínimas de 20 grados

Turistas pasean por Platja d'en Bossa.

Turistas pasean por Platja d'en Bossa. / Vicent Marí

Verónica Carmona

Verónica Carmona

Ibiza

Ibiza volverá a vivir este miércoles una jornada de calor intenso para finales de mayo, con temperaturas máximas que podrán alcanzar los 30 grados, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La mínima prevista es de 16 grados. La jornada estará marcada por el predominio del sol y la ausencia de lluvia. El viento soplará flojo de componente este, con rachas de unos 15 kilómetros por hora durante la mañana y la tarde, y quedará en calma por la noche. El índice ultravioleta máximo será de 8, un valor muy alto, por lo que conviene extremar la protección solar en las horas centrales del día.

En Formentera, las máximas esta semana no superarán los 26 grados, pero la Aemet prevé noches tropicales (de 20 grados, en adelante) para el viernes y el sábado. En Ibiza, el calor no traerá de momento noches tropicales, ya que la temperatura mínima prevista de esta semana no superará en principio de los 17 grados.

La previsión local coincide con el episodio de calor anómalo que afecta a buena parte del país. La Aemet ha advertido de que continúan las temperaturas «extraordinariamente altas para la época del año» durante toda la semana, salvo en Canarias, donde se normalizarán a partir del miércoles.

El organismo estatal prevé máximas generalizadas por encima de los 30 y 32 grados en amplias zonas de España. El pico del episodio se espera entre el miércoles y el viernes, con valores de 36 a 38 grados en los valles del Guadiana, Guadalquivir y Ebro, donde localmente podrían alcanzarse los 40 grados.

Noticias relacionadas y más

35 grados en Kew Gardens

La Aemet también ha destacado el carácter excepcional de este episodio en el contexto europeo. Según ha señalado, sus colegas británicos han informado de que se han rozado los 35 grados en Kew Gardens, en el sureste de Inglaterra, una temperatura que supera en dos grados el récord anterior para este mes y que resulta excepcional incluso en pleno verano.

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