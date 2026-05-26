El Parlament rechaza abrir expediente al alcalde de Ibiza por las presuntas irregularidades de su Vivienda de Precio Limitado

El Parlament balear ha rechazado en la sesión plenaria de este martes la moción presentada por el grupo parlamentario socialista para corregir las deficiencias de la política de vivienda del Govern y garantizar que las medidas públicas faciliten el acceso a una vivienda digna en Balears. El origen de esta moción estaría en la polémica por la adquisición de un local comercial en el barrio de Can Misses por parte del alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, con el objetivo de convertirlo en una Vivienda de Precio Limitado (VPL), una actuación que los socialistas han denunciado ante el Ibavi al considerar que incumple la normativa.

La diputada del grupo parlamentario socialista Irantzu Fernández ha defendido la moción, repasando ante el plenario los problemas de vivienda en Balears, un asunto que, según ha asegurado, "ha pasado de ser una preocupación a ser una verdadera emergencia social que amenaza, incluso, la viabilidad de los servicios públicos".

Seguidamente, ha recordado que el PSOE "ya avisó" de que la Ley de medidas urgentes de vivienda, que incluía la figura de las VPL, "no ayudaba a los residentes", sino que "alentaba la especulación". "Ni el mejor analista político podría vaticinar que el primero de los especuladores sería el alcalde de Ibiza", ha añadido Fernández para después añadir que Triguero "con una mano desmantela campamentos" mientras que con la otra "compra un local en la misma finca donde su familia tiene una vivienda, lo reconvierte en VPL, hace una obra faraónica, se va a vivir ahí y alquila su piso familiar a unos 3.000 euros o quizás más".

"Campaña de manipulación"

El Grupo parlamentario popular, por su parte, ha presentado enmiendas a la moción socialista que no han sido aceptadas por estos. La diputada Margalida Pocoví ha tomado la palabra para repasar las medidas que ha puesto en marcha el Ejecutivo de Marga Prohens para intentar paliar la falta de alojamientos residenciales en el archipiélago y, en relación con la VPL del alcalde de la ciudad de Ibiza, ha asegurado que la reconversión de locales en viviendas se hace a través de "una tramitación administrativa rigurosa". Pocoví ha asegurado que Triguero está siguiendo este proceso correctamente y que, cuando terminen los trámites correspondientes, su inmueble se destinará al mercado de alquiler a precio limitado. La diputada popular ha calificado la denuncia del PSOE de "campaña de manipulación y desprestigio", manifestando su sorpresa ante unas acusaciones hechas desde "un partido oscuro y minado de escándalos de corrupción".

Por el Grupo parlamentario Vox ha intervenido Patricia de las Heras, que ha vinculado la falta de vivienda cronificada en Balears con "la regularización masiva" de migrantes.

Para concluir, la diputada Irantzu Fernández ha advertido al PP de que con la moción socialista tenían "una oportunidad para arreglar algunas de las cosas que no funcionan" en la política de vivienda del Govern y "para condenar la actuación del señor Triguero" , pero que han preferido "presentar enmiendas para tapar las vergüenzas del alcalde".