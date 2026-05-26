Primera donación de leche materna en el hospital de Ibiza

El Hospital Can Misses ha estrenado el circuito de donación de leche materna en Ibiza, un programa impulsado por el Área de Salud de Ibiza y Formentera en colaboración con la Fundación Banco de Sangre y Tejidos de las Islas Baleares. La iniciativa permite que las madres de la isla puedan donar leche materna para ayudar a recién nacidos prematuros y de bajo peso.

La matrona de Can Misses Nieve Clara Matteazzi, una de las profesionales referentes del circuito junto a Neus Castilla, explica que se trata de una iniciativa esperada desde hace años. "Era un proyecto que llevaba mucho tiempo pendiente, porque las mamás preguntaban cómo podían donar leche en Ibiza", señala. Hasta ahora, los bebés ingresados en la unidad de Neonatos podían recibir leche procedente del banco de Mallorca, pero las madres ibicencas no contaban con un circuito habilitado para donar.

El programa se puso en marcha en abril y, desde entonces, Can Misses ha recibido la donación de cuatro mujeres, que actualmente son donantes activas. Las madres interesadas pueden comunicarlo en su centro de salud, en el hospital o directamente al Banco de Sangre. Después, las matronas referentes las citan en Can Misses para realizar una entrevista clínica y una analítica de sangre destinada al estudio serológico obligatorio.

Se dona en Ibiza y se analiza en Mallorca

"En esa misma entrevista les damos el kit y les explicamos cómo se hace la recogida, las medidas de higiene y cómo se entrega después en el Banco de Sangre", detalla Matteazzi. El material incluye el extractor y los envases para conservar la leche en el congelador de casa. Posteriormente, la leche se entrega en el Banco de Sangre, donde se almacena en un congelador específico antes de enviarse a Palma, donde se analiza, pasteuriza, envasa y distribuye.

El circuito también abre la posibilidad de donar a madres que hayan sufrido una pérdida perinatal. Según la matrona, los testimonios de otras mujeres demuestran que este gesto puede resultar positivo en el proceso de duelo.

La leche materna donada va destinada principalmente a recién nacidos prematuros y de bajo peso, especialmente bebés de menos de un kilo y medio cuyas madres no pueden ofrecer temporalmente su propia leche. "El mejor alimento que pueden tener es la leche materna", resalta Matteazzi, que recuerda que no solo alimenta, sino que también tiene propiedades preventivas y terapéuticas.

Entre sus beneficios, los profesionales destacan que fortalece el sistema inmunológico, reduce el riesgo de infecciones, ayuda a prevenir la enterocolitis necrosante en prematuros, favorece el desarrollo cognitivo y cerebral, mejora la maduración digestiva e inmunológica, presenta una mejor tolerancia digestiva y puede contribuir a reducir la estancia hospitalaria.

Sandra Yedallah la primera madre en donar leche materna en Ibiza, anima a otras madres a sumarse al circuito. "Es muy importante, porque mi hijo recibió leche materna en Palma. Ojalá todas las mamás que podamos tengamos esas ganas y esa implicación para que las madres que no tengan leche puedan tener esa posibilidad", afirma. Detrás de cada donación hay un gesto de solidaridad entre madres que puede marcar una diferencia decisiva en la evolución de los recién nacidos más vulnerables.