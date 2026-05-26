¿Quieres donar leche materna en Ibiza?: estos son los pasos que debes seguir

Las madres de Ibiza ya pueden donar leche materna en Ibiza, que se destina principalmente a recién nacidos prematuros y de bajo peso cuyas madres no pueden ofrecerles temporalmente su propia leche.

Comprueba si puedes ser donante: puede donar cualquier madre sana, no fumadora, con un estilo de vida saludable, una lactancia materna bien establecida, suficiente producción de leche y un bebé menor de cuatro meses. Comunica que quieres donar: las interesadas pueden dirigirse a su centro de salud, al hospital o directamente al Banco de Sangre. Después, las matronas referentes citan a la madre para realizar una entrevista clínica y una analítica de sangre. Recibe el material necesario: en esa visita se entrega el kit para la extracción y conservación de la leche, además de las instrucciones de higiene. El material incluye extractor, envases y bolsas para conservar la leche de forma segura. Lava bien tus manos antes de la extracción: antes de extraer la leche es fundamental lavarse las manos con agua y jabón, frotando palmas, dedos, nudillos y pulgares, y secarlas con papel. El lavado de manos es una de las medidas más importantes para evitar la transmisión de gérmenes. No abuses del jabón en el pecho: los pechos y pezones no necesitan lavarse antes de cada extracción. Como mucho, puede pasarse una toalla de papel humedecida si fuera necesario, pero no se recomienda abusar del jabón en el pecho, ya que puede irritar la piel. Limpia el extractor después de cada uso: tras cada extracción hay que desmontar el extractor y enjuagar cuanto antes las piezas que hayan estado en contacto con la leche. El lavado puede hacerse a mano o en lavavajillas a alta temperatura, siempre vigilando que no queden restos. Desinfecta las piezas: después del lavado llega la desinfección. Puede hacerse hirviendo las piezas en agua durante al menos cinco minutos o utilizando las bolsas de esterilización para microondas facilitadas por el Banco de Leche. Las piezas deben secarse bien y guardarse en un recipiente limpio. Conserva la leche correctamente: la leche debe guardarse en los envases facilitados, etiquetarse con la fecha y congelarse inmediatamente. Se recomienda llenar los botes hasta tres cuartas partes de su capacidad y mantenerlos aislados del resto de alimentos dentro del congelador. Respeta los tiempos de conservación: los botes pueden estar una hora a temperatura ambiente, un día en la parte central de la nevera y hasta cinco semanas en el congelador doméstico. La leche destinada al Banco de Leche no debe superar ese plazo. Consulta si estás enferma o tomas medicación: ante cualquier enfermedad, tratamiento médico, vacunación o prueba radiológica, se recomienda consultar con el Banco de Leche, ya que puede ser necesario interrumpir temporalmente la donación.

Durante el periodo de donación no se permite fumar ni consumir productos con nicotina. Tampoco está permitida la ingesta de alcohol; si se produce un consumo ocasional, debe evitarse la recogida de leche durante las doce horas siguientes. La donación de leche materna es un gesto solidario que puede ayudar a mejorar la evolución de los bebés más vulnerables ingresados en Neonatos.