Ibiza sigue sin crematorio para mascotas: Unidas Podemos reclama ayudas veterinarias urgentes para las familias

Unidas Podemos llevará a los próximo plenos de los Ayuntamientos de Vila, Sant Antoni y Sant Josep una propuesta para ayudar a las familias con animales de compañía. El grupo municipal en los diferentes consistorios reclama ayudas para pagar gastos veterinarios y pide acelerar la creación de un crematorio insular para mascotas en Ibiza, un proyecto del que se habla desde hace años y que todavía no existe.

El partido asegura que muchas familias de la isla atraviesan dificultades económicas por el alto coste de la vida y los alquileres. A esa situación se suma ahora el gasto que supone cuidar de perros y gatos, animales que "forman parte de la familia".

La portavoz de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Vila, Guadalupe Nauda, afirma que "no puede seguir retrasándose una solución para una necesidad básica que afecta tanto al bienestar animal como a la economía de muchas familias".

La propuesta también pone sobre la mesa el problema que afrontan los dueños cuando fallece una mascota. En la isla de Ibiza no hay un crematorio para animales y las opciones actuales resultan limitadas y caras.

Muchas familias deben recurrir a servicios veterinarios que terminan llevando los restos al vertedero o asumir el coste de trasladarlos a Mallorca para su incineración. Según denuncia la formación, esta situación provoca además la aparición de cementerios clandestinos de mascotas, con el consiguiente riesgo para el medio ambiente.

Crematorio en Sant Josep

Por ello, Unidas Podemos quiere que los ayuntamientos reserven una partida económica para ayudar a las familias con gastos veterinarios y que exijan la creación de un crematorio insular para mascotas.

La iniciativa también reclama al Gobierno central una bajada del IVA veterinario del 21% al 4%, al considerar que la atención a los animales no debe tratarse como un artículo de lujo. Con esta propuesta, el grupo político defiende que convivir con animales y poder despedirlos de forma digna "no debería depender del dinero que tenga cada familia".