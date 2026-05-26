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Dos coros con 150 voces celebran la primavera en Ibiza

Los coros de L'Urgell y Sant Josep clausuran el curso escolar este jueves con un repertorio de música vocal, canciones tradicionales y una versión en catalán de 'You Raise Me Up'

Coro del colegio de l'Urgell en una de sus presentaciones.

Coro del colegio de l'Urgell en una de sus presentaciones. / Jordi Marti

Alejandra Larrazábal

Alejandra Larrazábal

Ibiza

Los coros del colegio L’Urgell y de Sant Josep celebran este jueves, 28 de mayo, su tradicional concierto de primavera, una cita que mantienen desde el año 1998 y con la que cierran el curso escolar. El recital tendrá lugar a las 20 horas en la iglesia de Sant Josep, con entrada libre.

Más de 150 voces de los dos coros volverán a reunirse en un concierto que incluirá una selección de temas tradicionales arreglados para coro, así como obras de compositores especializados en música vocal, entre ellos Josu Elberdin y Eva Ugalde.

Coro de Sant Josep en una de sus presentaciones.

Coro de Sant Josep en una de sus presentaciones. / Jordi Marti

El coro del colegio L’Urgell interpretará además una pieza de la cantata 'L’Últim Rellotge', del proyecto Cantània del Auditori de Barcelona, en el que participó el pasado 5 de mayo junto a más de setecientos niños de Cataluña y las Islas Baleares.

Por su parte, el Cor de Sant Josep ofrecerá la habanera 'Moll Vell de Portmany', con letra del miembro del coro Marià Torres y música de Josep Ollé. La pieza fue compuesta con motivo de la campaña 'Units pel Nostre Parlar', impulsada por el Ayuntamiento de Sant Josep.

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Coros de Sant Josep y del colegio l'Urgell, juntos en una de sus presentaciones.

Coros de Sant Josep y del colegio l'Urgell, juntos en una de sus presentaciones. / Jordi Marti

Como cierre del concierto, los dos coros interpretarán conjuntamente 'Em dones força', versión en catalán de la canción inglesa 'You Raise Me Up', del compositor B. Graham. El concierto está organizado por el colegio L’Urgell y el Cor de Sant Josep, con la colaboración de la Asociación de Vecinos de sa Raval y el Ayuntamiento de Sant Josep.

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