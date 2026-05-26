“Mi hijo entrará en la cárcel por quinta vez porque en Ibiza no hay un centro para tratarle”, el grito desesperado de la madre de un chico con patología dual

“Mi hijo, con patología dual, ingresará en un centro penitenciario por quinta vez al no disponer de un centro adecuado en Ibiza donde tratar su enfermedad”. Es la conmovedora denuncia de Antonia Colomar, madre de un joven con esta dolencia, que combina enfermedad mental con adicción. Colomar, que fue presidenta de la Asociación de Patología Dual de Ibiza y Formentera (Aspadif) denuncia en una carta remitida a este diario “la total falta de apoyo hacia los enfermos de patología dual y sus familias”.

Colomar explica en qué consiste esta dolencia: “Se trata de personas diagnosticadas con una enfermedad mental grave y que posteriormente han desarrollado una adicción que suele ser a las drogas, pero también puede ser al alcohol, juego, sexo…”.

Esta madre apunta directamente al Consell de Ibiza como causante de la situación en la que se encuentra su hijo. Recuerda que en 2019 el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, y la consellera insular de Bienestar Social, Carolina Escandell, “prometieron que Ibiza iba a tener un centro para los enfermos de patología dual”. “ Han pasado siete años desde que ambos ocuparan sus cargos, sin que hasta la fecha se haya hecho efectiva tal promesa, quedando olvidada en un cajón para desesperación de las familias que tienen en casa un enfermo de estas características”, continúa Colomar.

El día a día con un enfermo de patología dual: "La convivencia se hace peligrosa"

La madre explica las dificultades que supone “convivir” con los afectados por esta dolencia. “Más difícil todavía conseguir que cumplan con el tratamiento al no existir en Ibiza ningún centro residencial”, continúa Colomar, que destaca que en ocasiones la convivencia en casa “se hace peligrosa” por el comportamiento de los enfermos y que en algunas ocasiones “ no queda más remedio que llamar a la Policía”.

Cuando llegan los agentes suelen “trasladar al enfermo al juzgado de guardia, cuyo juez sentencia orden de alejamiento”. Una medida que no hace más que agravar la situación, relata: “Deja al enfermo desprotegido, vagando por la calle, malviviendo, con toda seguridad delinquiendo”. En esta situación, muchas veces a los afectados no les queda otra que romper esa orden de alejamiento: “Y si incumple la orden de alejamiento, pues tenemos que pensar que se trata de personas con una enfermedad mental y con una adicción, los jueces no tienen más remedio que enviarles a la cárcel”.

La solución para que esto no ocurra es, afirma Antonia, un centro residencial específico para estos afectados, un recurso “tan necesario que las familias ibicencas llevamos reclamando desde hace más de veinticinco años”.

"Promesas incumplidas" del Consell

“El actual presidente del Consell de Ibiza junto con su consellera de Servicios Sociales, se comprometieron a realizar todas las gestiones necesarias con el Govern balear para, entre ambos, conseguir la creación de este centro tan necesario, se han hecho varias reuniones con la asociación Aspadif, pero hasta la fecha todo ha quedado en promesas incumplidas, mientras estos enfermos siguen en la calle y sus familias enferman ante esta situación tan cruel e insoportable”, continúa la carta de Antonia Colomar, que destaca que “al menos” durante el mandato de Francina Armengol en el Govern balear se consiguió, tras muchas reivindicaciones de las familias, que se creara “la Unidad y Centro de Día de Psiquiatría para Patología Dual en el Hospital Can Misses”.

Un recurso que, si bien fue un avance, resulta “insuficiente para los pacientes más crónicos que necesitan ir a un centro residencial donde ser atendidos a diario”. “Pero algo es algo”, reflexiona la expresidenta de Aspadif, que no puede evitar pensar en el futuro: “Pensemos en qué pasará cuando sus padres fallezcan, si esto no se soluciona pronto muchos acabarán como vagabundos”. “Nos sentimos maltratados y olvidados, viendo como nuestros impuestos y los esfuerzos de nuestros políticos se destinan a cosas no tan urgentes y a los que llegan de fuera”, denuncia.

Colomar recuerda la labor al frente de la conselleria insular de Bienestar Social de Lydia Jurado, en la última legislatura progresista en el Consell de Ibiza: “Luchó hasta conseguir abrir un piso tutelado para estos enfermos, piso que se concedió en el edificio de carreteras, propiedad del Consell de Ibiza, que gestionó la asociación Apfem, hasta que lo tuvieron que dejar cuando se iniciaron las obras reforma de dicho edificio”. Colomar señala que “al parecer” no se lo van a devolver, según las informaciones que les han llegado.

Colomar explica que “al tener que abandonar el piso en el edificio de carreteras” Apfem buscó otro piso para acoger a sus usuarios, un piso que se encuentra en la ciudad de Ibiza y que cuenta con ocho plazas, siempre según la versión de Colomar, que señala que dos de ellas llevan “más de un año” sin ocupar.

Esto, indica la madre, se debe a que el Govern balear “no está tramitando expedientes”. “Al parecer es un tema que no les interesa, mientras hay muchas personas con enfermedad mental en la calle que llevan también más de un año en lista de espera para poder acceder a una de estas plazas en un piso supervisado”, continúa el texto remitido por Antonia Colomar, que señala que, además, un único piso “es insuficiente”. “Ibiza necesita más pisos para personas con enfermedad mental, plazas que el Govern balear de momento tampoco tiene previstas ampliar”, continúa.

El Consell niega las acusaciones y promete un piso sólo para patología dual

Desde el Consell de Ibiza señalan que no pueden hablar de “casos concretos”, como el que denuncia esta madre, y destacan que están en contacto con Aspadif: “Son plenamente conocedores de todo lo que se está haciendo”. Además, destacan que “por primera vez” Ibiza tenda un piso dedicado íntegramente a afectados por patología dual en el edificio de carreteras: “Una vez concluyan las obras se cederá el piso a la conselleria balear de Servicios Sociales, que sólo podrá usarse para esta finalidad”. “Será un recurso que, hasta este momento, nunca había existido en la isla de Ibiza. De la misma manera, desde el Consell recuerdan que, además de la “pata social”, la patología dual tiene también una pata médica.

“La creación y ampliación de nuevos recursos para patología dual y para los enfermos de salud mental en Ibiza, es una asignatura pendiente de políticos pasados y presentes, esperemos no tener que esperar a políticos futuros para poner fin a estas carencias y para tener este centro de urgente necesidad”, desea Antonia Colomar, que explica que ha enviado esta misma carta al Consell de Ibiza y el Govern balear.

En el caso del Consell, “para que recuerde su promesa”. Y en del Govern para pedirle “mayor implicación e inversión en la creación de recursos para salud mental”. “Este centro para patología dual y nuevos pisos tutelados en Ibiza son indispensables. No podemos seguir esperando a próximas legislaturas”, zanja Colomar.