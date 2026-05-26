Las Cortes aprueban una iniciativa desde Ibiza para incluir a Baleares en la cogestión de los aeropuertos

La Comisión Mixta Congreso-Senado sobre Insularidad ha aprobado este martes una iniciativa para instar al Gobierno central a incluir a Baleares y Canarias en la cogestión de sus aeropuertos en un plazo máximo de seis meses. La moción, presentada por el Grupo Izquierda Confederal, al que pertenece el senador de Ibiza y Formentera, Juanjo Ferrer, ha salido adelante gracias a la abstención de PP y PSOE, con los votos a favor de la Izquierda Confederal y el PNV y el único rechazo de Vox.

La propuesta reclama aplicar en Baleares y Canarias un modelo similar al pactado con Euskadi, con participación real y efectiva de los gobiernos autonómicos y, eventualmente, de cabildos y consells insulares, en la planificación, programación y gestión de los aeropuertos de interés general situados en ambos archipiélagos.

Ferrer ha defendido la moción con el objetivo de frenar proyectos como la ampliación planteada por Aena en el aeropuerto de Ibiza, una actuación que, según ha recordado, ha generado un amplio rechazo social en la isla. “¿Quién puede imaginar, en un estado democrático, que un organismo central y centralizado pueda decidir ampliar un aeropuerto, además un aeropuerto insular, sin que ni el Ayuntamiento donde se ubica, ni el Consell de la isla, ni el Govern autonómico tengan nada que decir?”, ha planteado el senador.

El representante pitiuso ha recordado que el proyecto de Aena prevé una inversión de 230 millones de euros, pasar de 17 a 32 puertas de embarque, aumentar los mostradores de facturación y las líneas de seguridad e incorporar una sala VIP de 2.000 metros cuadrados. En conjunto, ha señalado, supondría una ampliación del 29% de la superficie aeroportuaria. “Es evidente que, a medio plazo, una vez consolidada la ampliación de la terminal, vendrá la ampliación de la pista”, ha advertido.

La iniciativa aprobada plantea también revisar las competencias, la composición y el funcionamiento de los actuales comités de coordinación aeroportuaria para que dejen de ser órganos meramente consultivos y tengan capacidad efectiva de influencia en las decisiones adoptadas por Aena y otros entes del sistema aeroportuario estatal.

Asimismo, reclama que cualquier modificación de tasas aeroportuarias, reducción de servicios, alteración de rutas o decisión estratégica con impacto sobre la conectividad de Canarias y Baleares cuente previamente con mecanismos de información, consulta y participación de los gobiernos autonómicos y administraciones insulares.

Modelo "mercantilista" de Aena

Durante su intervención, Ferrer ha criticado que los aeropuertos, pese a ser infraestructuras públicas y estratégicas para cada territorio, estén gestionados por un organismo con objetivos empresariales “incompatibles a veces con los intereses públicos de la isla”. En este sentido, ha vinculado la ampliación de Ibiza con un modelo “mercantilista” derivado de la privatización parcial de Aena.

El senador ha subrayado que la sociedad ibicenca ha expresado en los últimos años su rechazo a la masificación y su apuesta por el decrecimiento turístico, objetivos que considera incompatibles con la ampliación del aeropuerto. “Estamos limitando la entrada de vehículos, durante muchos años se limitó la puesta en marcha de nuevos establecimientos hoteleros, se prohíbe el alquiler turístico en edificios residenciales… y ahora ampliamos el aeropuerto: Aena en contra de los intereses de la sociedad pitiusa”, ha afirmado.

Ferrer ha defendido que las nuevas inversiones de Aena deben orientarse a mantener y modernizar los servicios, mejorar la eficiencia energética, ordenar los flujos de pasajeros y garantizar la seguridad, no a aumentar la capacidad del aeropuerto. “Ibiza no puede crecer más. Y exigimos poder decidir nuestro presente y nuestro futuro”, ha concluido.