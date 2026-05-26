La coordinadora de salud mental de Ibiza niega que tenga capacidad para abrir expedientes

La coordinación del servicio del área de Salud Mental de Ibiza y Formentera niega en un texto remitido a este diario que tenga capacidad para abrir expedientes. El escrito llega después de que al menos diez profesionales del servicio de Psiquiatría y Salud Mental del Área de Salud de Ibiza y Formentera trasladaran a la dirección general de Salud Mental, la dirección Médica, el servicio de Prevención de Riesgos Laborales, la Unidad de Seguridad del Paciente y los sindicatos su «creciente preocupación» por la situación que atraviesa la unidad en sus distintos niveles asistenciales. En aquel escrito, los sanitarios advertían de que la organización del servicio estaba afectando a la calidad y seguridad de los cuidados, así como al bienestar de los profesionales, que aseguraban trabajar bajo una «presión asistencial insostenible».

En la información publicada se recogían críticas a la gestión de la coordinadora, que lleva 13 años en el cargo, así como la afirmación de que se habían abierto «nada menos que seis expedientes» a profesionales del servicio. También se detallaban quejas relativas al impacto de la situación en la salud física y mental de la plantilla, al déficit estructural de recursos, a la sobrecarga asistencial, al riesgo de violencia y al deterioro de la continuidad asistencial.

Abrir expedientes "no forma parte de sus atribuciones"

Frente a esa información, la coordinación del servicio precisa que la coordinadora no dispone de facultades decisorias ni disciplinarias que le permitan, entre otras cuestiones, la apertura de expedientes. Según el escrito remitido a esta redacción, atribuirle esa capacidad «no se corresponde con la realidad», ya que dichas funciones «no forman parte de sus atribuciones».

El texto también rechaza que la situación organizativa descrita pueda atribuirse a la actuación de la coordinadora. Según la versión remitida por la coordinación del servicio, "desde su incorporación" la responsable "ha impulsado medidas dirigidas a la mejora organizativa y al restablecimiento del adecuado funcionamiento de la unidad". Todo esto, a su juicio contribuye a generar una percepción pública que «no responde a la realidad».

En relación con las denuncias y supuestas situaciones irregulares mencionadas en el artículo, el comunicado sostiene que no han sido contrastadas con la persona afectada. No obstante, este diario, tras recibir las denuncias, se puso en contacto con la gerencia del Área de Salud de Ibiza y Formentera, que respondió a ellas.

El Área de Salud pitiusa era consciente de las inquietudes de los trabajadores

La propia dirección del Área de Salud de Ibiza y Formentera reconocía ser conocedora de las inquietudes trasladadas por parte de profesionales de la Unidad de Salud Mental en relación con la organización y funcionamiento del servicio. Desde la gerencia se apuntaba además que el ámbito de la salud mental afronta desde hace tiempo una elevada presión asistencial y organizativa, agravada en las últimas semanas por la baja laboral de siete facultativos.

En esa misma respuesta, el Área de Salud señalaba que mantenía contacto con los profesionales implicados y que estaba trabajando en el análisis de las cuestiones planteadas, con el objetivo de favorecer el adecuado funcionamiento del servicio, preservar la calidad asistencial y mantener un entorno de trabajo adecuado para los equipos. También indicaba que se habían activado medidas de apoyo organizativo y coordinación asistencial con otros dispositivos sanitarios para garantizar la cobertura y continuidad de la atención.