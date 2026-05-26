Consejos para evitar o eliminar los piojos de tus hijos en Ibiza

Los piojos vuelven a convertirse en una de las grandes preocupaciones de muchas familias. La pediculosis capilar, como se conoce a la infestación por piojos en el cuero cabelludo, afecta sobre todo a la población infantil y suele generar dudas, alarma y muchos mitos. Es lo que ha pasado en un colegio de Ibiza, donde una de las familias asegura estar desesperada porque llevan siete meses lidiando con los piojos.

La Sociedad Española de Farmacia Comunitaria (Sefac) recuerda que la aparición de piojos no está relacionada necesariamente con la falta de higiene. También insiste en que se trata de un problema frecuente en escolares, muy contagioso, pero que puede controlarse si se actúa con rapidez y se siguen medidas sencillas.

Los piojos son pequeños insectos parásitos sin alas que se adhieren al cabello para alimentarse del cuero cabelludo. Suelen localizarse en la nuca y detrás de las orejas, y se desplazan fácilmente de un pelo a otro, aunque no saltan ni vuelan, según recuerda la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps).

Revisar la cabeza, el primer paso

La medida más importante es realizar revisiones frecuentes del cabello, especialmente si el colegio comunica algún caso. Hay que observar bien la nuca, la zona de detrás de las orejas y la raíz del pelo, donde pueden encontrarse liendres.

Sefac recomienda pasar una liendrera, un peine especial de púas largas y muy juntas, desde la raíz hasta las puntas. En caso de pelo largo, puede ayudar utilizar un champú o bálsamo desenredante para facilitar la revisión.

No usar tratamientos “por si acaso”

Uno de los errores más habituales es aplicar productos antipiojos como medida preventiva. Los farmacéuticos advierten de que los pediculicidas no deben usarse como prevención, sino únicamente cuando se detecten piojos o liendres.

La Aemps también recomienda utilizar estos productos siguiendo siempre las instrucciones de uso y, después, peinar el cabello con una liendrera o peine de púas finas. Además, aconseja repetir la aplicación del pediculicida a los 7-10 días, según indique el producto utilizado.

Qué hacer si hay piojos en casa

Cuando se confirma una infestación, no basta con tratar solo el cabello. Sefac aconseja lavar en agua caliente, a más de 60 grados, la ropa de cama, toallas, gorros y prendas del niño. También recomienda hervir durante diez minutos gomas del pelo, cepillos y otros objetos que hayan podido estar en contacto con el cabello.

Los objetos que no puedan lavarse pueden guardarse en una bolsa de plástico cerrada herméticamente durante varios días. Además, conviene pasar la liendrera a diario durante al menos una semana a los miembros de la familia para comprobar si hay más casos.

Avisar al colegio cuanto antes

Otro punto clave es comunicarlo al centro escolar. Sefac recomienda avisar al colegio lo antes posible cuando se detecta la presencia de piojos, para evitar que el brote se extienda a otros niños.

La pediculosis no debe vivirse con vergüenza ni asociarse a una falta de limpieza. Es un problema común en la infancia, especialmente en épocas de contacto estrecho entre escolares. La mejor forma de frenarlo es revisar con frecuencia, tratar solo cuando sea necesario y seguir correctamente las indicaciones del producto elegido.

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