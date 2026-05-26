La confesión de Valentino Rossi sobre Ibiza que explica por qué es su lugar favorito en el mundo

Valentino Rossi lo tiene claro: si tiene que elegir un lugar en el mundo, Ibiza ocupa un sitio privilegiado. El legendario expiloto italiano ha hablado de su relación con la isla durante su participación en el podcast italiano Tintoria, donde explicó por qué este destino sigue siendo uno de sus favoritos.

Rossi reconoció que Ibiza se ha vuelto “mainstream” y muy famosa en los últimos años, especialmente entre quienes buscan pasar unos días con amigos, disfrutar del mar y vivir la noche de la isla. Sin embargo, para él, ese éxito no le resta encanto.

“He viajado por el mundo, pero para mí es el lugar más bonito de todos”, confesó el italiano, que resumió el atractivo de Ibiza con una frase directa: “Lo tiene todo”.

Ibiza, destino único

El expiloto destacó varios ingredientes que, a su juicio, convierten la isla en un destino único: el mar, el ambiente joven, la belleza de sus visitantes, la posibilidad de salir de fiesta hasta “volverse loco” o, por el contrario, desconectar y vivir unos días de tranquilidad.

Uno de los puntos que más fascina a Rossi es precisamente esa doble cara de Ibiza. La isla permite, según explicó, pasar de la intensidad de la fiesta al descanso más absoluto sin salir del mismo destino. Esa mezcla de libertad, ocio y desconexión es lo que la hace “realmente increíble”, en palabras del campeón.

Rossi también habló de la atmósfera especial que se respira en la isla. Para el italiano, Ibiza tiene algo de burbuja, como si quien llega allí quedara desconectado de tierra firme.

No es la primera vez que Valentino Rossi aparece vinculado a Ibiza. El italiano ha visitado la isla en numerosas ocasiones y ha sido fotografiado disfrutando de sus vacaciones en familia en uno de sus destinos predilectos.

Con esta nueva confesión, Rossi vuelve a reforzar la imagen de Ibiza como refugio de grandes nombres internacionales. Una isla capaz de atraer tanto a estrellas de la música como del deporte, y que para el nueve veces campeón del mundo sigue teniendo una combinación difícil de superar: mar, libertad, fiesta y calma.