La concienciación sobre el melanoma llega a Formentera

La campaña de concienciación sobre la importancia de protegerse adecuadamente del sol que comenzó el pasado viernes en Ibiza se trasladó ayer lunes a Formentera con una mesa informativa en la plaza de la Constitución de Sant Francesc atendida por voluntarios de la AECC y el Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears.