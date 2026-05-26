El álbum
La concienciación sobre el melanoma llega a Formentera
La campaña de concienciación sobre la importancia de protegerse adecuadamente del sol que comenzó el pasado viernes en Ibiza se trasladó ayer lunes a Formentera con una mesa informativa en la plaza de la Constitución de Sant Francesc atendida por voluntarios de la AECC y el Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears.
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