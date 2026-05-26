Borja Iglesias se entera de su fichaje en el Mundial durante su escapada en Ibiza

El delantero del Celta Borja Iglesias recibe la noticia más importante de su carrera mientras disfrutaba de unos días de descanso en Ibiza: Luis de la Fuente lo incluye en la lista de la selección española para el Mundial de 2026.

El atacante gallego comparte, poco después de la publicación de la selección, una emotiva carta en sus redes sociales. En ella confiesa que jamás imaginó alcanzar una meta así durante gran parte de su carrera. "El 25 de mayo de 2026 cumplí un sueño que ni siquiera me permitía tener durante muchos años. Estoy en la lista de la Selección Española para jugar el próximo Mundial. Y no puedo ser más feliz", ha escrito.

Iglesias abre una ventana a su infancia en Santiago de Compostela a través de su publicación y recuerda aquellos meses de junio en los que esperaba con ilusión cada Copa del Mundo. Habló de cromos, camisetas, videojuegos y tardes eternas de fútbol en el patio del colegio. También cita a referentes de varias generaciones como Raúl, Morientes, Fernando Torres o David Villa.

El delantero admite que aquel "niño soñador" imaginaba goles decisivos, celebraciones ante una grada entregada y noches grandes con la camiseta de España. Sin embargo, nunca creyó de verdad que ese escenario pudiera hacerse realidad. "Borja era un niño, un iluso. No era consciente de la cantidad de cosas que tendrían que pasar para que eso tuviera una mínima posibilidad de cumplirse", escribe.

El futbolista del Celta también dedica unas palabras a las personas que lo acompañaron durante el camino. Agradece el apoyo de su novia María Valero, su familia y sus amigos, a quienes señala como piezas fundamentales para alcanzar su primer billete mundialista.

La convocatoria pone el broche a una temporada notable del delantero gallego y le abre la puerta a la cita más importante del fútbol internacional. Mientras Ibiza vive otro inicio de temporada, Borja Iglesias ya sabe que esta será imposible de olvidar.