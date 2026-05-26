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Los Beckham disfrutan de un puente festivo en Ibiza

Harper, Romeo y Kim Turnbull disfrutan de la isla mientras Brooklyn y su esposa se ausentan de la reunión familiar

Fragmento del vídeo en el que aparece Romeo Beckham disfrutando de un atardecer frente a es Vedrà.

Fragmento del vídeo en el que aparece Romeo Beckham disfrutando de un atardecer frente a es Vedrà. / Instagram

Nuria García Macias

Nuria García Macias

Ibiza

Ibiza vuelve a convertirse en el refugio favorito de las celebrities. Esta vez, quienes han elegido la isla para desconectar han sido los Beckham, que aprovechando la festividad por primavera en Inglaterra, llevan varios días disfrutando de Ibiza junto a parte de su familia.

Fragmento del vídeo compartido en las historias de Instagram por Kim Turnbull.

Fragmento del vídeo compartido en las historias de Instagram por Kim Turnbull. / Instagram

La pareja ha sido vista navegando en un espectacular yate, entre baños en alta mar, paseos relajados por las calles de Dalt Vila y alguna que otra parada para disfrutar del paisaje isleño. Con ellos están Harper, Romeo Beckham y la novia de este, Kim Turnbull, quien ha publicado la escapada en sus redes sociales.

El yate en el que han disfrutado el fin de semana la familia Beckham.

El yate en el que han disfrutado el fin de semana la familia Beckham. / Instagram

En uno de los vídeos compartidos por la dj, aparece Romeo de espaldas sentado en la cubierta del yate, mientras fotografiaba el paisaje al atardecer en es Vedrà.

Uno de los momentos más comentados de la escapada fue su visita a un restaurante en Cala des Jondal, que desde hace tiempo se ha convertido en punto de encuentro habitual para famosos internacionales que pasan por Ibiza. Según han publicado otros medios de comunicación, los Beckham llegaron directamente en lancha para evitar ser vistos.

La gran ausencia en estas vacaciones fue la de Brooklyn Beckham y su esposa, Nicola Peltz, que no participaron en la escapada familiar. Diferentes publicaciones británicas apuntan que el motivo de su ausencia es la distancia entre el primogénito, quien confirmó el distanciamiento y corte de relaciones con sus padres.

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La escapada llega además en un gran momento para David Beckham, después de que varios medios británicos situaran recientemente al exfutbolista entre las mayores fortunas del deporte en Reino Unido gracias a sus negocios y a su participación en el club estadounidense Inter Miami.

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