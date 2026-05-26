Bach y Telemann en un concierto historicista en el Brandenburg Ensemble de Ibiza

La música barroca sonará este viernes en Ibiza con un concierto dedicado a Johann Sebastian Bach y Georg Philipp Telemann. El Brandenburg Ensemble ofrecerá dos de los célebres conciertos de Brandeburgo junto a una obra de Telemann para flauta traversa y flauta dulce. El recital comenzará a las 20:30 horas en Es Convent de Santo Domingo. La entrada será gratuita hasta completar aforo.

El evento, impulsado por la concejala de Cultura, Carmen Domínguez con el objetivo de acercar estas obras maestras del Barroco al público ibicenco, reúne a músicos especializados en interpretación historicista, una corriente que recupera instrumentos, técnicas y criterios originales del Barroco.

Farran Sylvan James asumirá el papel de concertino junto a Kepa Artetxe, Ramsés Puente e Isaac Pérez en los violines. Galina Zinchenko tocará la viola, mientras que Miquel Àngel Aguiló y Xisco Aguiló interpretarán violonchelo barroco y violone. La sección de viento contará con Tiam Goudarzi y Charles Zebley en las flautas. Andrés Alberto Gómez ocupará el clave.

Los integrantes del Brandenburg Ensemble colaboran habitualmente con formaciones de prestigio internacional como Les Arts Florissants, La Petite Bande, Al Ayre Español, la Orquesta Barroca de Sevilla, la Orquesta Barroca de Salamanca o Anima Eterna.