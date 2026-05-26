Música barroca
Bach y Telemann en un concierto historicista en el Brandenburg Ensemble de Ibiza
Músicos especializados en interpretación historicista, que utilizan instrumentos y técnicas originales del Barroco, formarán parte del concierto
La música barroca sonará este viernes en Ibiza con un concierto dedicado a Johann Sebastian Bach y Georg Philipp Telemann. El Brandenburg Ensemble ofrecerá dos de los célebres conciertos de Brandeburgo junto a una obra de Telemann para flauta traversa y flauta dulce. El recital comenzará a las 20:30 horas en Es Convent de Santo Domingo. La entrada será gratuita hasta completar aforo.
El evento, impulsado por la concejala de Cultura, Carmen Domínguez con el objetivo de acercar estas obras maestras del Barroco al público ibicenco, reúne a músicos especializados en interpretación historicista, una corriente que recupera instrumentos, técnicas y criterios originales del Barroco.
Farran Sylvan James asumirá el papel de concertino junto a Kepa Artetxe, Ramsés Puente e Isaac Pérez en los violines. Galina Zinchenko tocará la viola, mientras que Miquel Àngel Aguiló y Xisco Aguiló interpretarán violonchelo barroco y violone. La sección de viento contará con Tiam Goudarzi y Charles Zebley en las flautas. Andrés Alberto Gómez ocupará el clave.
Los integrantes del Brandenburg Ensemble colaboran habitualmente con formaciones de prestigio internacional como Les Arts Florissants, La Petite Bande, Al Ayre Español, la Orquesta Barroca de Sevilla, la Orquesta Barroca de Salamanca o Anima Eterna.
- Esta calle de Ibiza contará con sombra todo el verano
- Rebelión en la unidad de Psiquiatría del Área de Salud de Ibiza
- Las obras de Lío en el hotel Corso de Ibiza sacan a la luz restos arqueológicos
- Una menor y dos personas con discapacidad se quedan sin vivienda tras un desahucio fratricida en Ibiza
- Tres horas de cola tras aterrizar en el aeropuerto de Ibiza: “Es lo peor que he visto en 15 años"
- ¡Socorro! ¿Hay algún médico?': sanitarios del aeropuerto de Ibiza reaniman a un hombre en la zona de embarque
- La Justicia en Ibiza se queda sin informático: jueces, fiscales, abogados y funcionarios protestan en la sede de los juzgados
- Los planes de boda en Ibiza de Jonathan Andic, acusado del homicidio de su padre, el fundador de Mango