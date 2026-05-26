Reclaman alojamiento urgente para más de 200 guardias civiles destinados a Baleares este verano

La asociación profesional Justicia Guardia Civil (Jucil) ha solicitado por escrito a los cuatro consells insulares de Baleares y a la Federación de Entidades Locales de las Islas Baleares (Felib) medidas urgentes para garantizar alojamiento temporal a los agentes que llegarán al archipiélago durante la temporada estival.

La organización reclama apoyo institucional ante la incorporación de más de 200 guardias civiles entre finales de junio y principios de julio. Según explica Jucil, muchos de estos efectivos podrían quedarse sin vivienda debido a la presión del mercado inmobiliario durante el verano.

El secretario provincial de Jucil en Baleares, Tomás Quesada, ha advertido de la gravedad de la situación residencial en las islas. La asociación señala que el aumento de los precios del alquiler y la elevada ocupación turística dificultan el acceso a una vivienda para los agentes recién destinados.

Desde la asociación de profesionales recuerdan además las situaciones que ya sufrieron numerosos guardias civiles en años anteriores. La asociación denuncia que algunos efectivos tuvieron que vivir en caravanas o dormir en sus coches ante la imposibilidad de encontrar alojamiento en pleno verano.

Muchos agentes destinados son de prácticas

La organización atribuye parte del problema al escaso margen de incorporación que fija el proceso de adjudicación de plazas. Los agentes disponen de solo diez días para trasladarse a su nuevo destino desde el momento en que conocen la resolución.

Por este motivo, Jucil ha pedido a los consells insulares y a la Felib que colaboren con la Jefatura de Zona y la Comandancia de Baleares para facilitar instalaciones públicas disponibles de manera temporal hasta el final de la temporada turística.

La asociación prevé que Mallorca reciba el mayor número de nuevos agentes, seguida de Ibiza, Menorca y Formentera. Gran parte de las vacantes corresponden a alumnos en prácticas y a guardias civiles que obtienen su primer destino oficial.

Según los datos aportados por Jucil, más de la mitad de las plazas que se cubrirán en julio pertenecen a jóvenes agentes de la 130ª promoción de acceso a la nueva escala, que deberán incorporarse en su mayoría de forma forzosa.

La asociación también alerta del problema estructural que afronta Baleares para mantener plantillas estables en la Guardia Civil. Entre 2021 y 2025 llegaron a las islas 1.092 agentes, mientras que 840 abandonaron posteriormente el archipiélago.

Para Jucil, esta elevada rotación responde directamente al alto coste de la vida y a las dificultades para acceder a una vivienda. Por ello, además de las medidas urgentes de alojamiento, la organización reclama al Ministerio del Interior una actualización del plus de insularidad y la declaración de Baleares como Zona de Especial Singularidad (ZES).