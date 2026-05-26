Los Amigos del Museo Arqueológico rechazan que la sede de Dalt Vila revierta al Ayuntamiento de Ibiza y piden su reapertura “cuanto antes”

La Asociación de Amigos del Museo Arqueológico de Eivissa y Formentera (AAMAEF) ha expresado su rechazo a la solicitud del Ayuntamiento de Ibiza para reclamar al Ministerio de Cultura la reversión de los edificios que conforman la sede histórica del Museo Arqueológico de Dalt Vila y ha pedido que las administraciones alcancen una solución que permita reabrir cuanto antes este espacio cerrado al público desde 2011.

La Junta Directiva de la entidad asegura en una carta abierta haberse visto “sorprendida” por la intención del Consistorio de pedir la devolución de la Antigua Universidad, la Capilla del Salvador y el Baluarte de Santa Tecla, que conforman la sede del MAEF en Dalt Vila. La asociación cuestiona que el Ayuntamiento justifique esta solicitud en el hecho de que los espacios permanezcan cerrados desde hace años y, por tanto, “ya no se destinan a la finalidad que motivó la cesión de uso”.

La AAMAEF subraya que el cierre de la sede histórica se ha producido “por razones ajenas al Museo” y recuerda que, durante este tiempo, los técnicos han realizado una “ingente labor” para conseguir su reapertura. Además, la entidad recalca que un museo no se limita a la exposición de objetos, sino que también investiga, conserva, interpreta y difunde el patrimonio, funciones que, según la asociación, el MAEF “no ha cesado” de desempeñar.

En este sentido, los Amigos del Museo destacan los proyectos de investigación, la publicación de libros sobre las colecciones arqueológicas de Ibiza y Formentera, los ciclos de conferencias, las actividades de divulgación científica, las visitas guiadas y las exposiciones temporales organizadas durante estos años gracias a la consolidación de un equipo técnico y de atención al público estable.

La asociación considera “paradójico” que sea el propio Ayuntamiento de Ibiza, que en su día propició la presencia del Museo Arqueológico en Dalt Vila, el que ahora pueda “oponerse” o “dificultar” su reapertura. La entidad recuerda que el museo ha estado al servicio de ibicencos, formenterenses y visitantes desde hace 120 años, además de su etapa previa vinculada a la Sociedad Arqueológica Ebusitana, germen del actual MAEF.

La Junta Directiva advierte, además, de que una restitución unilateral de los inmuebles, “sin una justificación debidamente argumentada y amparada jurídicamente”, podría impedir la apertura del espacio y la exposición pública de las colecciones. También lamenta que no se conozca cuál sería el uso concreto que el Ayuntamiento pretende dar a estos edificios en caso de recuperar su gestión.

"Encuentren una solución"

La AAMAEF repasa igualmente las distintas inversiones y actuaciones realizadas a lo largo de las últimas décadas en estos inmuebles, desde el proyecto de integración de edificios de Antonio Alomar en 1965 hasta la restauración e impermeabilización de cubiertas ejecutada por el Govern balear entre 2020 y 2023. También recuerda las catas arqueológicas realizadas en el baluarte en 2017, 2022 y 2024, así como el proyecto de reforma para mejorar la accesibilidad, el recorrido y una posible ampliación, aprobado por la Ciothupa en 2019 pero que no contó con el visto bueno del Ayuntamiento de Ibiza.

Tras esa negativa, según explica la asociación, el Ministerio de Cultura trabaja actualmente en "un nuevo proyecto que pueda responder a las peticiones municipales", aunque todavía no ha podido finalizarse.

Los Amigos del Museo Arqueológico insisten en que “nadie discute la titularidad” de estos edificios, algunos herencia de la antigua Universidad y otros, como el Baluarte de Santa Tecla, cedidos en su día por el Ministerio de Defensa. Sin embargo, reclaman al Ministerio de Cultura, al Govern balear y al Ayuntamiento de Ibiza que encuentren una solución que “no demore más la apertura de las salas del Museo Arqueológico de Ibiza y Formentera” y que expliquen a la población cuáles son las razones de la solicitud de reversión y qué uso se pretende dar a los inmuebles.