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Alarma por un pequeño incendio forestal en Ibiza

La superficie afectada fue de unos 56 metros cuadrados de pinar en Ca na Martina, en Santa Eulària

Zona afectada por el fuego.

Zona afectada por el fuego. / Ibanat

Verónica Carmona

Verónica Carmona

Ibiza

Un incendio forestal declarado este lunes por la tarde en la zona de Ca na Martina, en el municipio de Santa Eulària, quedó extinguido a las 21 horas después de afectar a una pequeña superficie de pinar, según la información difundida por la conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural y el Ibanat. El fuego se confirmó a las 19.45 horas con gravedad potencial 0. Media hora después, a las 20.15 horas, el incendio ya se daba por controlado.

El Govern informó posteriormente de que el incendio forestal de Ca na Martina quedó extinguido a las 21 horas. La superficie afectada fue de unos 56 metros cuadrados de pinar. En el operativo participaron el Ibanat y Bomberos de Ibiza.

Vista aérea del incendio.

Vista aérea del incendio. / Ibanat

El incendio quedó finalmente en un conato de pequeñas dimensiones, aunque se produjo en una jornada marcada por temperaturas elevadas para la época del año en Ibiza y contó con la ayuda de medios aéreos para su extinción.

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Este suceso se suma a los ocurridos este fin de semana, también en Santa Eulària, cuando ardió una cama a balinesa en una villa afectando a masa forestal y otro fuego cerca de la piscina municipal. Además, los bomberos sofocaron el sábado un fuego en el exterior de una vivienda en Sant Miquel.

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