Aitana se escapa a Ibiza tras arrasar en el último concierto de su gira mundial y se deja ver en Las Dalias

Aitana ha encontrado un hueco en plena vorágine de su gira para disfrutar de Ibiza. La cantante, una de las artistas españolas del momento, ha visitado la isla después de sus dos conciertos con entradas agotadas en Valencia dentro de su 'Cuarto Azul World Tour'.

La artista se dejó ver en Las Dalias, uno de los mercadillos más emblemáticos de Ibiza, donde protagonizó una imagen de lo más cercana al hacerse una fotografía con un artesano. Su presencia no pasó desapercibida entre quienes se encontraban en este conocido enclave de Sant Carles, habitual parada de visitantes, residentes y rostros populares que buscan el lado más auténtico de la isla.

Aitana, que ha demostrado en más de una ocasión su cariño por Ibiza, aprovechó la visita para pasear y disfrutar del ambiente local. Para la ocasión, eligió un look sencillo y veraniego: top azul marino y gafas de sol, una combinación muy acorde con el estilo relajado de la isla. La cantante fue vista en la isla hace aproximadamente un mes, cuando acudió a una clínica privada y se fue de la pitiusa mayor tras pasar en ella tan solo 12 horas.

Aitana actuará en Mallorca en junio

La escapada llega en un momento especialmente dulce para la cantante. Tras llenar el Roig Arena de Valencia, Aitana continúa consolidando una de las giras más potentes del pop español actual. Su 'Cuarto Azul World Tour' la llevará en las próximas semanas por distintos escenarios, con una parada muy esperada en Balears.

La catalana actuará en junio en el Mallorca Live Festival, una cita que reunirá a miles de seguidores y que volverá a situarla como uno de los grandes reclamos musicales del verano.