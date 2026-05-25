Transporte
El vuelo de Ryanair a Ibiza que parece una discoteca: pasajeros bailando en el pasillo antes de aterrizar
El vídeo se grabó a 20 minutos de aterrizar
Un vuelo con destino a Ibiza se ha convertido en tema de conversación en redes sociales después de que se difundiera un vídeo en el que varios pasajeros aparecen bailando, cantando y grabándose en pleno pasillo del avión.
La escena, registrada a bordo de un vuelo de Ryanair, muestra a un grupo de viajeros de pie mientras otros pasajeros los graban con sus teléfonos móviles. Según se indica en el propio vídeo, el momento se produjo a unos 20 minutos del aterrizaje en la isla.
La tripulación intentaba trabajar entre los pasajeros
En las imágenes se aprecia cómo la tripulación de cabina intenta continuar con su trabajo mientras varios pasajeros permanecen de pie en el pasillo, cantan y bailan entre los asientos. El ambiente, más propio de una fiesta que de un vuelo comercial, ha generado una fuerte reacción entre los usuarios.
El vídeo ha reabierto el debate sobre los límites del comportamiento a bordo, especialmente en vuelos con destino a zonas turísticas como Ibiza, donde algunos trayectos se convierten para determinados pasajeros en el inicio anticipado de sus vacaciones.
“Nunca cojas un Ryanair a Ibiza”
Entre los comentarios que ha provocado la publicación, varios usuarios reaccionan con humor, sorpresa e incluso preocupación. Una persona que asegura haber estado en el vuelo escribió: "Dios mío, íbamos en este vuelo. Fue muy tierno cuando ese hombre se levantó a bailar".
Otros comentarios fueron más críticos: "Así que nunca cojas un Ryanair a Ibiza", "No hay vuelos como los vuelos a Ibiza" o "¿Por qué se permite esto en un avión? No es un jet privado".
La mezcla de fiesta improvisada, pasajeros grabándose y personal de cabina intentando trabajar ha hecho que la escena se vuelva viral y divida opiniones: para algunos es una anécdota divertida antes de llegar a Ibiza; para otros, una conducta inapropiada en un avión comercial.
Debate sobre la seguridad y el comportamiento a bordo
Aunque no ha trascendido si el episodio tuvo consecuencias para los pasajeros implicados, las aerolíneas suelen recordar que las instrucciones de la tripulación deben cumplirse durante todo el vuelo, especialmente en las fases previas al aterrizaje.
Ryanair ha reiterado en distintas ocasiones su política de tolerancia cero frente a comportamientos disruptivos a bordo, defendiendo que la seguridad y el bienestar de pasajeros y tripulación son prioritarios.
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