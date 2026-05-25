Tres horas de cola tras aterrizar en el aeropuerto de Ibiza: “Es lo peor que he visto en 15 años"

Ibiza es para muchos sinónimo de vacaciones, playa, fiesta y desconexión. Sin embargo, para algunos viajeros, la llegada a la isla puede convertirse en una experiencia muy distinta. Así lo muestra un vídeo publicado en TikTok, en el que el usuario @patricknazeni denuncia el caos vivido en el aeropuerto de Ibiza tras aterrizar en la isla.

La publicación muestra una zona del aeropuerto completamente abarrotada de pasajeros, con largas colas y viajeros esperando de pie en una sala llena. El mensaje que acompaña al vídeo resume la situación con ironía: “Ibiza siempre es buena idea… hasta que el control de pasaportes entra en el chat”.

Tres horas de cola tras aterrizar en Ibiza

Según relata el autor del vídeo, los pasajeros se encontraron con una espera de hasta tres horas al llegar al área de control de pasaportes. El usuario asegura que el aterrizaje fue tranquilo, pero que la situación cambió por completo al entrar en la terminal.

En el texto incluido en la publicación, el viajero afirma que no se dio una explicación clara sobre el motivo de la demora, lo que aumentó la tensión entre los pasajeros que esperaban para continuar su viaje. “Caos total en el aeropuerto de Ibiza. Tres horas de cola. Sin explicación”, puede leerse en el vídeo.

Quejas por el calor y la falta de aire acondicionado

La denuncia no se limita a la espera. El usuario también señala que muchos viajeros sufrieron las altas temperaturas dentro de la terminal por la falta de aire acondicionado adecuado.

Según su testimonio, la situación llegó a ser tan incómoda que algunas personas habrían perdido el conocimiento por el calor. Este extremo no ha podido ser confirmado únicamente a partir del vídeo, pero forma parte de la denuncia publicada en TikTok.

La imagen muestra a decenas de viajeros concentrados en un espacio interior, muchos de ellos de pie y con equipaje, en una escena que ha generado comentarios sobre la saturación del aeropuerto en plena temporada turística.

“Es lo peor que he visto en 15 años viniendo a Ibiza”

El autor del vídeo afirma que lleva 15 años viajando a Ibiza, en ocasiones incluso semanalmente durante toda una temporada, y asegura que nunca había visto una situación semejante. “Llevo viniendo a Ibiza 15 años, a veces cada semana durante una temporada entera, y esto es lo peor que he visto nunca”, escribió en la publicación.

Ibiza, entre el paraíso vacacional y los problemas de temporada alta

El vídeo vuelve a poner sobre la mesa las dificultades que pueden producirse en destinos con una gran presión turística durante el verano. Ibiza recibe cada temporada a miles de viajeros nacionales e internacionales, y el aeropuerto es una de las principales puertas de entrada a la isla.

Aunque la publicación no permite confirmar las causas exactas de la aglomeración, sí refleja el malestar de algunos pasajeros ante las largas esperas, la falta de información y las condiciones dentro de la terminal.

El propio usuario termina su relato con una recomendación para quienes tengan previsto viajar a Ibiza: prepararse para posibles retrasos, mantener la paciencia y llevar agua para mantenerse hidratados.