"Cada dos por tres estamos sin agua. Ahora en verano": vecinos de un barrio de Ibiza denuncian averías constantes en la red

Vecinos de la zona de Vila de Platja d'en Bossa no pueden más. "Cada dos por tres estamos sin agua. Es una vergüenza", denuncia una de las afectadas, que relata que en el último año han sufrido alrededor de cinco averías que les han tenido sin agua corriente durante muchas horas. Algunas de ellas, como la última, en jornadas de mucho calor e, incluso, en pleno verano.

Este domingo por la mañana, vecinos de la última manza de la avenida Pere Matutes Noguera y de las calles Algarb y Fray Luis de León se encontraron con poca presión de agua. Les pareció extraño, pero lo achacaron a que ha comenzado la temporada y a que hay mucha más gente en el barrio, con todos los hoteles de la zona ya funcionando. Antes de las ocho de la mañana salía poca agua de los grifos. Unas horas más tarde ya no había agua, relatan.

Al llamar al teléfono de averías de Aqualia les informaron de que se había producido una rotura en una tubería general y que estarían sin agua hasta primera hora de la tarde, sobre las 15 horas. Sin embargo, a esa hora seguían sin agua, explican. Alrededor de las cinco de la tarde varios vecinos bajaron a hablar con los operarios que se encontraban reparando la avería y les garantizaron que antes de que acabara el domingo volverían a tener suministro.

Los operarios de Aqualia, este domingo, reparando la avería. / DI

Sobre las nueve de la noche los vecinos volvían a tener agua, explican algunos de los afectados, visiblemente molestos. No tanto por la avería en sí, sino porque no es algo puntual sino que pasa constantemente. "Es una vergüenza. Las facturas bien que las cobran aunque nos quedemos sin agua un montón de veces cada año", afirman.

Aqualia: mejora de la red del barrio cuando acabe la temporada

Desde Aqualia, empresa responsable del suministro de agua en el municipio de Ibiza confirman que se produjo una avería este domingo. De la misma manera, reconocen que se tiene que abordar una actuación de mejora en la red del barrio. "Pero cuando acabe la temporada", matizan.

En alguna de las últimas averías que dejaron sin agua a los vecinos de la zona desde Aqualia explicaron que la red del barrio tiene varias peculiaridades. En primer lugar, una diferencia pronunciada entre el consumo en temporada y en invierno, que hace que en los meses de temporada baja, al haber mucha menos gente, la presión de agua sea mayor y reviente las tuberías que, además, son bastante viejas. Por otro lado, este invierno se han estado haciendo las obras del tanque de tormentas de Platja d'en Bossa, que aún no han terminado, y el peso de alguna de las máquinas que trabajan en ellas también ha causado alguna rotura.

Además, al tratarse de las últimas calles del municipio de Ibiza, frontera con Sant Josep, no hay canalización secundaria por la que redistribuir el suministro de agua cuando hay una rotura, algo que sí existe en el resto del municipio, según han explicado.

Los vecinos de la zona aseguran que no pueden más. El verano pasado no hubo averías en el barrio, pero sí hace dos veranos, cuando se quedaron sin agua en varias ocasiones. "Un infierno", critican.