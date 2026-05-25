Urbanismo en Ibiza: Santa Eulària busca un técnico de patrimonio para desatascar proyectos de obra pendientes

El Ayuntamiento de Santa Eulària asegura que "está trabajando" para incorporar como autónomo de la figura de un técnico en patrimonio, con el objetivo de "contar con la asistencia técnica y la emisión de informes específicos" en esta materia. Según ha denunciado a Diario de Ibiza un vecino afectado, la ausencia de este profesional está retrasando la tramitación de "muchos expedientes" sobre proyectos de obra de diferente tipología relacionados con viviendas con algún tipo de protección por su valor histórico. Alguno, indica, desde 2018.

Desde el Consistorio reconocen que hay casos pendientes de resolución, y que son "alrededor de una veintena". Añaden además que en 2025 "se actualizaron todos los proyectos que había pendientes". En cuanto a los que están en tramitación desde hace ocho años, apuntan: "Que un expediente se iniciara en 2018 no significa necesariamente que lleve desde entonces pendiente de pasar por Comisión de Patrimonio. Durante la tramitación administrativa pueden producirse diferentes incidencias, requerimientos o falta de documentación que retrasen el procedimiento".

"En este caso, si el expediente no pasó por la última comisión celebrada sería porque la documentación no estaba completa o el expediente todavía no se encontraba en condiciones de ser informado", abundan al respecto.

"Hace tiempo que no se reúne"

El vecino afectado por el retraso en las tramitaciones explica que la Comisión de Patrimonio del Ayuntamiento, donde se sustancian los expedientes del departamento de Urbanismo relacionados con estos proyectos, hace tiempo que no se reúne. Y recuerda que el visto bueno de este organismo es "el último paso para otorgar todas las licencias de obra que afectan" a inmuebles con algún tipo de protección por su valor histórico y patrimonial.

Esta situación de "bloqueo" que denuncia este particular "provoca graves perjuicios a los ciudadanos que han hecho grandes inversiones y encima no pueden vivir en estas edificaciones, acumulando un gran retraso que se eterniza y un gran atasco burocrático que también perjudica a los funcionarios del departamento afectado, en este caso, el de Urbanismo" de Santa Eulària.

"Es cierto que este año no se ha reunido [la citada comisión] (...) normalmente se celebran entre cuatro y cinco comisiones al año dependiente del volumen de expedientes acumulados". Desde el Consistorio añaden que la próxima reunión "está prevista para el mes de junio". Además, desde el Consistorio de la Villa del Río señalan que la última reunión "tuvo lugar en noviembre de 2025", esto es, hace apenas seis meses.

Por último, desde el equipo de gobierno municipal apuntan que en cada reunión de la Comisión de Patrimonio, "se incluyen todos los expedientes que están listos para resolverse, independientemente del número. De hecho, cuando el volumen de asuntos ha sido especialmente elevado, algo que no suele ser habitual, en algunas ocasiones se ha optado por celebrar la comisión en dos sesiones para poder abordar todos los expedientes. Lo que no se hace es dejar aquellos que ya están listos para la siguiente comisión", aseguran.