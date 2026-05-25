La Unesco vuelve a examinar el patrimonio de Ibiza, que se niega a ser una "ciudad museo"

El Ayuntamiento de Ibiza y el Consell insular mostraron este lunes a representantes de Icomos España y de la comisión nacional vinculada a la Unesco las actuaciones que se están desarrollando en Dalt Vila, La Marina y sa Penya para conservar el patrimonio histórico de la ciudad y, al mismo tiempo, recuperar estos barrios como espacios de vida para los residentes.

El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, y el presidente del Consell, Vicent Marí, encabezaron una jornada de trabajo en la que también participaron técnicos de ambas instituciones, responsables del Consorcio Ibiza Patrimonio de la Humanidad, el presidente de Icomos España, Juan Carlos Molina, y Antoni Prats Marí, en representación de la Comisión Nacional de Coordinación con la Unesco.

Triguero subrayó que el objetivo de la visita era enseñar “esta inversión pública en este mandato de prácticamente 10 millones de euros” y explicar el trabajo realizado durante los últimos años por el Ayuntamiento, el Consell y el Govern para preservar los bienes reconocidos por la Unesco. El alcalde recordó que el patrimonio de Ibiza no se limita al recinto amurallado: “También son las praderas de posidonia oceánica, el poblado fenicio de sa Caleta y el museo que tenemos en la vía Romana”, señaló.

Dalt Vila forma parte del bien mixto 'Ibiza, biodiversidad y cultura', inscrito en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la Unesco en 1999. El reconocimiento incluye el valor histórico y arquitectónico del recinto amurallado, uno de los ejemplos mejor conservados de arquitectura militar renacentista en el Mediterráneo, pero también otros elementos culturales y naturales como la necrópolis fenicio-púnica del Puig des Molins, el asentamiento fenicio de sa Caleta y las praderas de posidonia oceánica del entorno del Parque Natural de ses Salines.

"No queremos ciudades museo"

El alcalde incidió especialmente en las actuaciones que no siempre resultan visibles, pero que considera imprescindibles para garantizar la conservación futura de Dalt Vila. Entre ellas citó la renovación de redes separativas de fecales y pluviales en el recinto amurallado, una obra destinada a evitar filtraciones que estaban afectando a los muros. “Son inversiones muy necesarias, invisibles, pero que sin ninguna duda permitirán que el mantenimiento de esta muralla, de este tesoro que tenemos en la ciudad de Ibiza, se pueda conservar de manera más eficiente”, defendió Triguero.

Uno de los mensajes centrales de la jornada fue la voluntad de evitar que Dalt Vila quede reducida a un decorado turístico o monumental. “No queremos ciudades museo, queremos espacios de vida”, afirmó Triguero. El alcalde puso como ejemplo la plaza de sa Carrossa y otros puntos del casco histórico que, a su juicio, deben recuperarse para los vecinos. El objetivo, insistió, es que “nuestros vecinos y nuestras residentes en esta ciudad vuelvan a la vida en el barrio de Dalt Vila, pero también en sa Penya y en La Marina”, dijo.

El Ayuntamiento trasladó además a los representantes patrimoniales algunos de sus próximos proyectos. Entre ellos figura la intervención prevista en el carrer Joan Xicó, que el Consistorio espera ejecutar a partir de 2027, así como actuaciones en el entorno de Vara de Rey, entre otros proyectos. Triguero señaló que estas obras persiguen generar “barrios más vivos” y mejorar la calidad urbana de espacios incluidos en el entorno histórico.

Vicent Marí

Por su parte, el presidente del Consell, Vicent Marí, calificó la visita como “muy importante” porque permitió “explicar de primera mano cuál es la situación” y cuál es el compromiso de las instituciones con los bienes declarados Patrimonio de la Humanidad. “Para todos los ibicencos, y en especial también para los ciudadanos de la ciudad de Ibiza, es un orgullo tener esta declaración”, afirmó.

El presidente insular advirtió, sin embargo, de que el reconocimiento de la Unesco no puede quedarse en el plano simbólico. “No solo tiene que ser una declaración en papel, sino que se tiene que ver físicamente”, señaló. Marí defendió que los ciudadanos deben poder pasear y reconocer sobre el terreno el valor de todo el entorno protegido, desde Dalt Vila hasta la necrópolis del Puig des Molins, sa Caleta y las praderas de posidonia.

En este sentido, destacó la puesta en marcha del centro de interpretación de sa Caleta, vinculado al primer asentamiento fenicio de la isla, y la importancia de divulgar el valor de la posidonia oceánica. Marí insistió en que las instituciones quieren que “todos los ciudadanos de la isla de Ibiza conozcan estos bienes” y también mostrarlos a quienes visitan la isla.

El presidente del Consell recordó que Ibiza es “una destinación turística de primer nivel mundial”, pero recalcó que la isla “no solo tiene ocio, sino que también tiene cultura, historia y patrimonio”. A su juicio, el reto consiste en resaltar ese patrimonio mediante compromiso institucional, voluntad política e inversión. “De lo que se trata es de ponerlo en valor”, sostuvo.

Toque a Endesa y Telefónica

Además, Marí reclamó además una mayor implicación del Gobierno del Estado y de empresas privadas de ámbito nacional e internacional, especialmente eléctricas y compañías de telecomunicaciones. Citó expresamente a Endesa y Telefónica y pidió que incrementen “su grado de compromiso con estos entornos”. El presidente defendió que, aunque se está invirtiendo mucho dinero público, también es necesario que la iniciativa privada contribuya a eliminar tendidos aéreos y mejorar la imagen de los barrios históricos.

“Se está invirtiendo mucho en fondos públicos, pero por parte de esta iniciativa privada también hay que acabar con este compromiso de eliminar los tendidos aéreos, de preservar este entorno y tenerlo como una prioridad”, afirmó Marí. El presidente insular añadió que para lograrlo hace falta “presión política” y una voluntad clara de completar el soterramiento de las redes que todavía permanecen en fachadas y espacios patrimoniales.