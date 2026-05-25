Los técnicos de enfermería salen a la calle para exigir a Hacienda su reclasificación profesional en Ibiza

UGT y CCOO se han concentrado hoy para exigir el cumplimiento del compromiso de culminar la nueva clasificación profesional de los Técnicos Superiores y Medios del Sistema Nacional de Salud, una medida prevista en el artículo 76 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.

Los sindicatos denuncian que el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, firmado en 2022 entre el Gobierno de España y las organizaciones sindicales más representativas, recogía de forma clara la reclasificación de estos profesionales. Sin embargo, cuatro años después, la medida sigue sin aplicarse. UGT y CCOO sostienen que miles de Técnicos Superiores y Medios continúan dentro de una clasificación profesional obsoleta, que no reconoce de manera adecuada ni su formación, ni sus competencias, ni la responsabilidad que asumen diariamente en el sistema sanitario público.

Una reclasificación pendiente desde 2023

Tras la implantación en 2011 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior, MECES, los sindicatos consideran culminado el proceso de adaptación de las nuevas titulaciones. Además, recuerdan que el propio acuerdo establecía que la nueva clasificación profesional debía alcanzar su plena implantación a lo largo de 2023.

A pesar de ello, UGT y CCOO denuncian que los técnicos siguen sin ocupar el lugar profesional que les corresponde según su titulación y competencias. Para ambas organizaciones, esta situación supone una discriminación inadmisible para miles de profesionales esenciales del Sistema Nacional de Salud. Los sindicatos recalcan que la reclasificación en los grupos B y C1 no representa una reivindicación nueva ni una concesión, sino una obligación legal, un compromiso firmado y una medida de justicia profesional.

"Solo falta voluntad política"

UGT y CCOO apuntan directamente al Ministerio de Hacienda y aseguran que la autorización de la transferencia económica necesaria permitiría al Ministerio de Sanidad ejecutar de manera inmediata la reclasificación. "No hablamos de privilegios. Hablamos de derechos. Hablamos de dignidad profesional", señalan las organizaciones sindicales, que también vinculan esta reivindicación con la igualdad, la equidad y la convergencia europea.

Los sindicatos advierten de que no aceptarán más demoras, ya que el plazo acordado finalizó en 2023. Desde entonces, aseguran, las trabajadoras y trabajadores afectados siguen esperando una respuesta que no llega.

UGT y CCOO consideran que el bloqueo de Hacienda incumple el Acuerdo Marco y supone una falta de respeto hacia unos profesionales imprescindibles para el funcionamiento del sistema sanitario público. Además, alertan de que esta situación perpetúa la precarización del colectivo y frena la modernización de las administraciones públicas y del Sistema Nacional de Salud. Por todo ello, ambas organizaciones exigen la aprobación inmediata de la dotación económica necesaria para hacer efectiva la reclasificación profesional, el cumplimiento íntegro del Acuerdo Marco, el fin de la discriminación profesional que sufre el colectivo y el reconocimiento académico, profesional y europeo que corresponde a sus titulaciones y competencias.

UGT y CCOO avisan de que, si persiste el bloqueo, continuarán e intensificarán las movilizaciones hasta lograr el cumplimiento de los compromisos adquiridos. "La dignidad profesional no se regala. Los derechos no se aplazan. Los acuerdos se cumplen", concluyen.