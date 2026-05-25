El álbum
Socorrismo en versión silla de chiringuito en Platja d’en Bossa
El puesto de socorristas de Platja d’en Bossa situado a la altura de la calle Algarb de Ibiza ha pasado de torre de vigilancia a versión «mobiliario de terraza». Meses después de que el temporal ‘Harry’ destrozara la estructura de madera, el servicio se organiza en este arranque de temporada con una silla de plástico, material básico y altura cero sobre el nivel del mar.
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