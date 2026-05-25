Saturación en el puerto de Ibiza: tres cruceros coincidirán durante tres días del mes de junio

La temporada turística se acerca poco a poco y vienen con ella las escalas de cruceros en el puerto de Ibiza. La Petita i Mitjana Empresa d’Eivissa i Formentera (Pimeef) anuncia en un comunicado que las jornadas en las que se espera una mayor aglomeración en el dique de es Botafoc serán los días 5, 19 y 30 de junio. En estas fechas, las instalaciones acogerán a tres de estas embarcaciones simultáneamente.

La nota de prensa no precisa cuántos pasajeros viajarán en estos buques, ya que la tabla que ofrece esta fuente no aporta una información completa sobre la capacidad máxima de los cruceros que atracarán en el puerto durante los días de máxima afluencia. De los datos que sí revela la Pimeef, se sabe que los días en los que podrían recalar más visitantes en Ibiza serán el 12 y el 26 de junio. Durante esas dos jornadas, las dos embarcaciones que echarán amarres en el puerto están equipadas para acoger a un máximo de 8.763 turistas.

Es muy posible que esta cantidad quede superada en las jornadas en las que coincidan tres buques. Así, el único barco que llegará a Ibiza el 5 y el 19 de junio de cuya capacidad máxima tenemos información podrá alojar a 5.563 pasajeros como máximo. Esta cifra aumenta hasta las 7.328 personas en el único crucero que echará amarres en el puerto el 30 de junio del que se manejan datos en este apartado.

Los cruceros récord

El crucero récord que recalará en la isla será, por capacidad, el Costa Smeralda, que puede alojar a un máximo de 7.800 personas. Los curiosos que quieran acercarse a verlo, tendrán su oportunidad el 23 de junio entre su llegada a las 12 horas del mediodía y su salida a las 20 horas de la tarde. Esta embarcación también será la que tendrá una mayor eslora, con los 337 metros que mide desde la proa hasta la popa, empatada con el Aidacosma. Por cierto, este crucero atracará en Ibiza entre las 12 y las 19 horas del 11 de junio. Por el contrario, el barco más modesto será el Silver Shadow, que cuenta con una capacidad máxima de 382 pasajeros y 186 metros de eslora y echará amarres el 1 de junio.

Como es lógico por el comienzo de la temporada turística, se espera que en junio lleguen más buques de este tipo a la isla en comparación con el mes de mayo y es Botafoc pasará de acoger 27 a 29 cruceros entre los dos periodos. Por lo tanto, Ibiza también registrará un impacto humano mayor, ya que las embarcaciones que se espera que atraquen en el puerto en mayo transportarán un máximo de 80.966 pasajeros y esta cifra crecerá hasta las 100.204 de junio. Una vez más debemos señalar que estos datos están incompletos, puesto que no todas las capacidades de los buques que llegarán a la isla están disponibles en el comunicado.

Esta limitación estadística también afecta a la hora de señalar que los cruceros que la Pimeef anuncia que atraquen en junio tienen una mayor capacidad de media que los que enumeró para el mes mayo. De esta manera, las embarcaciones que está planeado que echen amarres en el dique de Vila en mayo pueden trasladar un máximo de 3.520 turistas en promedio y las que lo harán en junio tendrán un máximo de 4.772.