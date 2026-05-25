Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El tiempo en IbizaSeguridad para la temporadaEntrada vehículos a la islaViviendas pitiusas
instagramlinkedin

Sant Joan estrena un canal de WhatsApp para acercar la información municipal a la ciudadanía

El Ayuntamiento activa una nueva vía directa y gratuita para compartir avisos, actividades, servicios e incidencias de interés general

Iglesia de Sant Joan

Iglesia de Sant Joan / TONI ESCOBAR

Redacción Ibiza

ibiza

El Ayuntamiento de Sant Joan ha estrenado su nuevo canal de difusión oficial en WhatsApp, una herramienta de comunicación directa, ágil y accesible que permitirá a vecinos, vecinas y personas interesadas recibir información municipal de forma cómoda y gratuita.

A través de este nuevo canal, el Consistorio compartirá avisos de interés general, información sobre servicios municipales, actividades culturales, deportivas y sociales, novedades institucionales, incidencias puntuales y otros contenidos relevantes para la ciudadanía.

Noticias relacionadas y más

Cartel con las indicaciones para formar parte del canal de WhatsApp

Cartel con las indicaciones para formar parte del canal de WhatsApp / Ayuntamiento Sant Joan

Una comunicación más rápida y accesible

El Ayuntamiento incorpora este canal de WhatsApp a sus vías de comunicación habituales con el objetivo de seguir acercando la administración local a la ciudadanía y facilitar el acceso a la información pública de manera rápida y sencilla. Desde el Consistorio recuerdan que los canales de difusión de WhatsApp funcionan de forma unidireccional, por lo que los usuarios pueden recibir información oficial sin que el resto de seguidores vea sus datos personales ni pueda responder dentro del propio canal.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Esta calle de Ibiza contará con sombra todo el verano
  2. Rebelión en la unidad de Psiquiatría del Área de Salud de Ibiza
  3. Las obras de Lío en el hotel Corso de Ibiza sacan a la luz restos arqueológicos
  4. Una menor y dos personas con discapacidad se quedan sin vivienda tras un desahucio fratricida en Ibiza
  5. ¡Socorro! ¿Hay algún médico?': sanitarios del aeropuerto de Ibiza reaniman a un hombre en la zona de embarque
  6. La Justicia en Ibiza se queda sin informático: jueces, fiscales, abogados y funcionarios protestan en la sede de los juzgados
  7. Los planes de boda en Ibiza de Jonathan Andic, acusado del homicidio de su padre, el fundador de Mango
  8. Vuelca una furgoneta en una calle de Ibiza tras chocar con un todoterreno, cuyo conductor se da a la fuga

Sant Joan estrena un canal de WhatsApp para acercar la información municipal a la ciudadanía

Sant Joan estrena un canal de WhatsApp para acercar la información municipal a la ciudadanía

Lobito de Mar Ibiza, uno de los dos nuevos restaurantes de Dani García en la isla, ya tiene fecha de apertura

Lobito de Mar Ibiza, uno de los dos nuevos restaurantes de Dani García en la isla, ya tiene fecha de apertura

Ray of Light Awards celebra su segunda edición del 26 al 31 de mayo con una gala final en Dalt Vila

Ray of Light Awards celebra su segunda edición del 26 al 31 de mayo con una gala final en Dalt Vila

Saturación en el puerto de Ibiza: tres cruceros coincidirán durante tres días del mes de junio

Es Figueral se llena de aventura, mar y naturaleza con el III Enjoy Ibiza Day

Es Figueral se llena de aventura, mar y naturaleza con el III Enjoy Ibiza Day

Sufrió un infarto trabajando en una cafetería de Ibiza: la Justicia lo considera accidente laboral porque ocurrió a la hora de la comida, la de mayor "ebullición"

Sufrió un infarto trabajando en una cafetería de Ibiza: la Justicia lo considera accidente laboral porque ocurrió a la hora de la comida, la de mayor "ebullición"

Fantasia Ibiza Festival refuerza su apuesta internacional, inclusiva y multidisciplinar

Fantasia Ibiza Festival refuerza su apuesta internacional, inclusiva y multidisciplinar

La Guardia Civil localiza 2,6 kilos de marihuana en un envío destinado a Ibiza

La Guardia Civil localiza 2,6 kilos de marihuana en un envío destinado a Ibiza
Tracking Pixel Contents