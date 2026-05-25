Sant Joan estrena un canal de WhatsApp para acercar la información municipal a la ciudadanía

El Ayuntamiento de Sant Joan ha estrenado su nuevo canal de difusión oficial en WhatsApp, una herramienta de comunicación directa, ágil y accesible que permitirá a vecinos, vecinas y personas interesadas recibir información municipal de forma cómoda y gratuita.

A través de este nuevo canal, el Consistorio compartirá avisos de interés general, información sobre servicios municipales, actividades culturales, deportivas y sociales, novedades institucionales, incidencias puntuales y otros contenidos relevantes para la ciudadanía.

Cartel con las indicaciones para formar parte del canal de WhatsApp / Ayuntamiento Sant Joan

Una comunicación más rápida y accesible

El Ayuntamiento incorpora este canal de WhatsApp a sus vías de comunicación habituales con el objetivo de seguir acercando la administración local a la ciudadanía y facilitar el acceso a la información pública de manera rápida y sencilla. Desde el Consistorio recuerdan que los canales de difusión de WhatsApp funcionan de forma unidireccional, por lo que los usuarios pueden recibir información oficial sin que el resto de seguidores vea sus datos personales ni pueda responder dentro del propio canal.