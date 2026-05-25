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El refugio de María Pedraza en Ibiza: atardeceres en Portinatx, paella y una escapada a Formentera
La actriz ha compartido en Instagram imágenes de su escapada, marcada por atardeceres, mar y compañía familiar
María Pedraza ha vuelto a encontrar en Ibiza uno de esos lugares donde bajar el ritmo, desconectar y disfrutar sin grandes artificios. La actriz ha compartido en su cuenta de Instagram varias imágenes de sus últimos días en la isla, una escapada marcada por los atardeceres, el mar, la buena gastronomía y la compañía familiar.
En las fotografías publicadas, Pedraza aparece disfrutando de algunos de los planes más reconocibles del verano ibicenco: tomar el sol, contemplar el horizonte desde su hotel en la zona de Portinatx y saborear una paella en un famoso restaurante de la isla.
La intérprete, que suele mostrar en sus redes sociales pinceladas de sus viajes y momentos más personales, ha dejado ver una Ibiza tranquila, luminosa y alejada del ruido más habitual de la temporada alta. Entre las imágenes destaca especialmente un atardecer desde su alojamiento en Portinatx, una de las zonas del norte de la isla más apreciadas por quienes buscan calas, paisajes abiertos y una atmósfera más relajada.
Unos días de desconexión junto a su madre
La escapada de María Pedraza no ha sido únicamente un viaje de descanso. La actriz también ha estado acompañada por su madre, con quien ha compartido varios momentos durante estos días en Baleares. Ambas han disfrutado de planes sencillos, muy ligados al ritmo de la isla: sol, mar, comida frente al Mediterráneo y paseos sin prisa.
Además de su estancia en Ibiza, Pedraza también ha aprovechado para visitar Formentera, uno de los destinos habituales para quienes pasan unos días en la isla pitiusa. La cercanía entre ambas islas convierte la excursión en uno de los planes favoritos de famosos y visitantes, especialmente para disfrutar de sus aguas turquesas y de sus paisajes naturales.
Ibiza, el escenario perfecto para desconectar
No es la primera vez que Ibiza se convierte en refugio para rostros conocidos del cine, la televisión o la música. La isla mantiene ese equilibrio entre discreción, belleza natural y oferta gastronómica que la convierte en un destino especialmente atractivo para quienes buscan unos días de descanso.
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