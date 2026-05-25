Esparto, hinojo, margaritas del pan y muchas lagartijas de Ibiza: así serán los jardines de Sa Punta des Molí

La concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sant Antoni ha iniciado la segunda fase del proyecto de mejora del espacio ajardinado del espacio cultural de Sa Punta des Molí, una actuación desarrollada en colaboración con Ibiza Botánico Biotecnológico, Bibo Park, con el objetivo de revitalizar este enclave emblemático y reforzar su valor ambiental y paisajístico.

El proyecto, presentado durante el pasado verano y con un plazo de ejecución de un año, cuenta con una inversión de 15.000 euros y se desarrolla en dos fases. Coordinado por el biólogo Bartolomé Planas Marí, busca consolidar Sa Punta des Molí como un referente de interpretación ambiental de la bahía de Portmany mediante una jardinería sostenible basada en hábitats naturales autóctonos de Ibiza.

Jardinería sostenible y especies adaptadas al entorno

En esta segunda fase, los trabajos se centran en afianzar aquellas especies autóctonas que mejor se han adaptado al entorno ajardinado. Entre ellas destacan las zonas de esparto (Macrochloa tenacissima), hinojo marino (Crithmum maritimum) y margarita de mar (Pallenis maritima). La actuación permite revalorizar el entorno del molino mediante una jardinería adaptada al paisaje local y reforzar las zonas existentes de refugio específico para la lagartija pitiusa.

La concejala de Medio Ambiente, Playas y Limpieza, Pepita Torres, ha mantenido una reunión de seguimiento en Sa Punta des Molí con representantes de Bibo Park para impulsar esta segunda fase del proyecto. Torres ha destacado que “con este proyecto se ha revitalizado el espacio de Sa Punta des Molí, priorizando especies autóctonas y de bajo requerimiento hídrico".

Asimismo, la concejala ha subrayado que "el trabajo conjunto entre los técnicos de Bibo Park y el servicio municipal de jardinería de la UTE Portmany ha permitido también una formación especializada que redundará en una mejora futura del mantenimiento de este espacio ajardinado de más de 5.500 metros cuadrados". Con esta actuación, que contempla la plantación de más de 300 ejemplares, el Ayuntamiento no solo mejora notablemente la jardinería del enclave, sino que también contribuye a la sensibilización ambiental y a la puesta en valor de la flora local.