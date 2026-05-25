«La presión humana se ha reducido al nivel de 2014»

La limitación de entrada de vehículos es una de las medidas más ambiciosas con las que el Consell de Ibiza pretende reducir la sobrecarga en las infraestructuras y los servicios tanto para los residentes como para los turistas. Para el vicepresidente de la institución, Mariano Juan, esta iniciativa forma parte «de un plan y un proyecto que está dando sus frutos», que se complementa con la lucha contra el intrusismo, la puesta en marcha del nuevo servicio de transporte público y con acuerdos tomados con otras administraciones, como la Autoridad Portuària de Balears, para escalonar la llegada de cruceros y reducir así la presencia simultánea de masas de cruceristas.

«No son actuaciones deslavazadas, forman parte de una visión para gestionar los flujos de la gente que viene a la isla, porque no somos un país y no tenemos la posibilidad de cerrar fronteras», subraya. Así, se remite al índice de presión humana del Ibestat para recordar que, en agosto del año pasado, Ibiza tuvo una media de 19.000 personas menos al día que en 2024, registrando el mismo nivel que en 2014: «Estamos hablando de una caída de la presión humana cuando la población había aumentado y en un mes en que la ocupación hotelera también creció un poco. La explicación es la reducción de anuncios ilegales en plataformas», valora.