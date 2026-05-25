El tiempo
Pleno de sol en Ibiza: mayo se despide con temperaturas casi tropicales
La Aemet anticipa un inicio de temporada estival con máximas de hasta 29 grados y noches suaves en Ibiza
La última semana de mayo ya huele a verano en las Pitiusas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia varios días de estabilidad, mucho sol y temperaturas en ascenso, un panorama que invita a sacar la toalla, las chanclas y dar por inaugurada la temporada de playas.
Según la previsión de la Aemet, Ibiza vivirá una semana marcada por el buen tiempo, con cielos que permanecerán despejados casi todos los días. Para el miércoles se prevé alguna nube alta sin mayor importancia. La lluvia, de momento, ni se espera ni se la ve venir: la probabilidad de precipitaciones apenas alcanzará entre un 0% y un 5%.
El calor también irá a más conforme avance la semana, con las máximas que arrancarán alrededor de los 25 grados, aunque la entrada de una masa de aire cálido empujará los termómetros hasta los 28 y 29 grados de cara al viernes y al sábado.
Las noches acompañarán con temperaturas suaves, entre los 17 y los 21 grados, dejando atrás el fresco nocturno de las últimas semanas y consolidando ese ambiente típicamente mediterráneo que ya huele a junio. En el mar también se notará la calma, con vientos flojos o moderados, que favorecerán aguas tranquilas en buena parte del litoral pitiuso.
Con esta predicción, las primeras escapadas a las calas y las tardes de terraza apuntan a convertirse en el plan estrella de la semana. Eso sí, la Aemet recuerda que la radiación ultravioleta alcanzará niveles altos durante las horas centrales del día, así que tocará no olvidar la protección solar.
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