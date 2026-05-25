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Misión salvar los chiringuitos "tradicionales" de Ibiza como Es Puetó: "Son parte de nuestra historia y de nuestra identidad como isla"

El Consell de Ibiza ha defendido la continuidad de los chiringuitos tradicionales de gestión familiar que forman parte de la identidad social, turística y patrimonial de la isla

Vicent Marí y Vicent Roig en Es Puetó.

Vicent Marí y Vicent Roig en Es Puetó. / CIE

Redacción Digital

Ibiza

El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, realizó el pasado jueves una visita al chiringuito Es Puetó, en la bahía de Portmany, cuya concesión Costas ha decidido no renovar. Desde allí destacó que “este tipo de establecimientos representa una manera de entender Ibiza vinculada a la proximidad y a la sencillez". El presidente señaló que es un ejemplo de los chiringuitos tradicionales "que forman parte del paisaje humano y social" del litoral de la isla y que "representa una forma de turismo y convivencia muy vinculada a la esencia de Ibiza". "Defender este tipo de establecimientos es también defender parte de nuestra historia y de nuestra identidad como isla”, insistió.

Marí considera que “la protección del litoral y el cumplimiento de la normativa son irrenunciables, pero también es importante que las administraciones sean capaces de abrir espacios de diálogo y estudiar fórmulas que permitan preservar aquellos negocios tradicionales que forman parte de la memoria colectiva de Ibiza”.

Por su parte, el alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, señaló: “Chiringuitos como Es Puetó no solo forman parte de nuestro litoral, sino también de la memoria de muchas generaciones de vecinos y visitantes. Creemos que es posible compatibilizar la protección con la conservación de estos negocios familiares arraigados al territorio y con un fuerte valor social y patrimonial”.

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Desde el Consell de Ibiza se defiende el modelo de chiringuito tradicional, familiar e integrado como un elemento diferenciador de la identidad turística y social de la isla, así como la necesidad de compatibilizar la protección del litoral con la preservación de aquellos establecimientos históricos arraigados al territorio.

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