Lobito de Mar Ibiza, uno de los dos nuevos restaurantes de Dani García en la isla, ya tiene fecha de apertura

Lobito de Mar Ibiza ya tiene fecha de apertura. El restaurante más marinero de Dani García abrirá sus puertas el próximo 15 de junio en Platja d’en Bossa, dentro del nuevo hub gastronómico The Site Ibiza, el proyecto impulsado por Palladium Hotel Group que reunirá algunas de las grandes marcas culinarias de la temporada.

El desembarco del concepto en la isla supone la llegada a Ibiza de una de las propuestas más reconocibles del Grupo Dani García: una cocina centrada en el producto del mar, los arroces, los pescados, el marisco y los sabores del sur. Según la web oficial de The Site Ibiza, Lobito de Mar aterriza en la isla en formato restaurante y beach club frente al mar, junto a The Unexpected Ibiza Hotel.

El universo más marinero de Dani García llega a Ibiza

A falta de conocer todos los detalles de la experiencia que ofrecerá en su sede ibicenca, Lobito de Mar mantiene una identidad muy definida. El propio Grupo Dani García presenta el proyecto como un espacio donde el mar y el producto local serán protagonistas, con una propuesta pensada para disfrutar del estilo de vida mediterráneo desde el mediodía hasta la cena.

La carta de sus establecimientos en la Península permite hacerse una idea del tipo de cocina que caracteriza a la marca: entrantes marinos, frituras andaluzas, arroces, pescados de lonja, marisco y elaboraciones en torno al atún rojo.

En su versión madrileña, Lobito de Mar se define como un “bar resalao”, con platos que van desde la ensaladilla de la casa, las sardinas ahumadas o las anchoas del Cantábrico hasta preparaciones como el pulpo a la gallega, las tortillitas de bacalao, el flamenquín de lenguado o diferentes propuestas con chipirón, calamar, gambas, cigalas, navajas, ostras y carabineros.

Arroces, pescado fresco y sabor andaluz

Uno de los grandes atractivos del nuevo Lobito de Mar Ibiza será su apuesta por la cocina marinera. The Site Ibiza destaca que la propuesta estará centrada en mariscos, pescados, frituras y arroces, con una reinterpretación contemporánea del recetario andaluz en un entorno conectado con el Mediterráneo.

El Grupo Dani García también subraya el protagonismo de los arroces, el pescado fresco y el marisco en este nuevo restaurante, que se presenta como una de las aperturas gastronómicas más esperadas de la temporada en Ibiza.

Entre las señas de identidad de Lobito de Mar también figura su particular homenaje al atún rojo, con elaboraciones en crudo, tapas, guisos y piezas a la parrilla. En otros restaurantes de la marca aparecen platos como tartar de atún, tostas de O’toro, burger de atún, pepito de ventresca o cortes como tarantelo, ventresca, morrillo y parpatana.

Una apertura dentro de The Site Ibiza

La llegada de Lobito de Mar se enmarca en la alianza entre Palladium Hotel Group y Grupo Dani García para reforzar la oferta gastronómica de The Site Ibiza. El propio Grupo Dani García ha anunciado un doble estreno en la isla: Leña Ibiza abrirá el 5 de junio en Cala Nova y Lobito de Mar lo hará diez días después, el 15 de junio, junto a The Unexpected Ibiza Hotel.

El restaurante estará ubicado en Playa d’en Bossa 10, en Sant Jordi de ses Salines, según la información publicada por The Site Ibiza. La web oficial lo presenta como una propuesta mediterránea con vistas al mar y con reservas disponibles a través del propio espacio gastronómico.

El nuevo reclamo gastronómico de Playa d’en Bossa

Con esta apertura, Platja d’en Bossa suma un nuevo nombre propio a su oferta de restauración. Lobito de Mar llega con el sello de Dani García y con una fórmula pensada para quienes buscan producto, ambiente mediterráneo y sobremesas largas junto al mar.