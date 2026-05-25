Las reflexiones y resultados del Foro del Mediterráneo organizado por Diario de Ibiza y Diario de Mallorca, en el que los presidentes de los consells de Ibiza, Formentera y Mallorca y la Autoridad Portuaria, además de la Fundación Impulsa, han analizado el futuro de las islas ante la globalización y los retos ante el colapso de la movilidad. Vicent Marí, presidente ibicenco, recordó que la población de la isla se ha duplicado en treinta años, pero que el parque móvil se ha triplicado. Óscar Portas valoró que en Formentera han reducido en un 17% la entrada de vehículos y José Javier Sanz destacó la importancia de los puertos, esenciales para las islas. Además, técnicos, navieros, académicos y otros colectivos sociales debatieron sobre las claves del nuevo modelo de movilidad balear. Coincidieron en que el tráfico balear es un problema estructural.

Llama la atención

La denuncia del Ayuntamiento de Ibiza sobre el escaso o nulo caso que le hace el Gobierno central (el primero del PP, este último del PSOE), al que acusa de «retrasar o dejar sin respuesta» todos los proyectos que le plantea. Recuerdan el plan de fondeos de Talamanca, la sede de la Biblioteca Nacional, que aún no han recibido las ayudas por las danas y las iniciativas «urgentes» para evitar el colapso de varios acantilados.