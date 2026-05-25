Juana, la gata comunitaria de Ibiza a la que intentó 'secuestrar' un hombre en bicicleta

La historia de Juana, una conocida gata comunitaria de Sant Antoni, tuvo un final feliz gracias a la intervención de la Policía Local y al aviso de la Associació de Colònies Felines d’Eivissa (ACFE).

Todo ocurrió el pasado sábado cuando María, voluntaria y alimentadora de colonias felinas desde hace más de seis años, acudió como cada día a cuidar de los gatos de su colonia. En ese momento vio cómo un hombre metía a Juana en la cesta de su bicicleta con intención de llevársela.

Cuando María le preguntó por la gata, el hombre aseguró que el animal era suyo y que se había perdido días antes. Sin embargo, la voluntaria reconoció enseguida a Juana, una gata comunitaria que vive desde hace años en esa zona y que forma parte de una colonia controlada.

Rápida actuación para su recuperación

María avisó de inmediato a la Policía Local de Sant Antoni y ACFE prestó apoyo al caso. Los agentes acudieron al lugar y comprobaron que el hombre no podía acreditar la titularidad del animal. Poco después, Juana regresó a su colonia.

Desde la asociación destacan además un detalle curioso. Juana resulta muy conocida en la zona porque suele moverse cerca de la jefatura policial, de manera que algunos agentes la identificaron al instante como gata comunitaria.

ACFE recuerda que la Ley 7/2023 de protección animal protege a los gatos comunitarios y prohíbe retirarlos de su territorio salvo en casos excepcionales. La asociación también advierte de que este tipo de acciones puede acarrear multas de entre 10.000 y 50.000 euros. Aun así, ACFE valora la actitud del hombre, que finalmente entregó a la gata de forma voluntaria y permitió una resolución rápida del incidente.

Mejorar las colonias felinas

La entidad insiste además en la necesidad de mejorar la gestión de las colonias felinas. Entre otras medidas, reclama la esterilización y la identificación mediante microchip de todos los gatos comunitarios a nombre de la administración para evitar conflictos y reforzar su protección.

En este sentido, ACFE recuerda que el Ayuntamiento de Sant Antoni mantiene activa una campaña de esterilización e invita a la ciudadanía a solicitar códigos para gatos comunitarios a través del correo benestaranimal@santantoni.net.

La asociación también agradece la profesionalidad y sensibilidad de la Policía Local, así como la labor diaria de personas voluntarias como María, clave para el bienestar de las colonias felinas de la isla.