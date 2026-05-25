Fiestas
'Ritmo Encendío', una fiesta para reunir a los jóvenes de Ibiza
El festival gratuito contará con dos escenarios y una programación con electrónica, reguetón y música urbana
Puig d'en Valls acoge la fiesta este sábado
La música urbana será protagonistas el este sábado en Puig d’en Valls con la celebración de 'Ritmo Encendío-Festival Edition', una cita gratuita que se enmarca dentro de las fiestas de la localidad. El evento tendrá lugar de las cinco de la tarde hasta medianoche y contará con dos escenarios y una programación enfocada al público joven.
El cartel estará encabezado por el artista Vinnie Dollar, que actuará en directo durante la jornada. Además, el line up incluirá las sesiones de djs locales como Juan Moreno, Facu Giordiano y Sexky. La segunda parte del festival estará dirigida por Konnect.
Bajo el lema 'Un verano
sin contigo', el festival apuesta por una estética inspirada en el ambiente veraniego, con una propuesta musical que combinará electrónica, reguetón y música urbana. Desde la organización señalan que el motivo principal de este festival es reunir a la juventud de la isla: "Buscamos que los jóvenes de ibiza se junten como antes".
El evento corre a cargo de la Comissió de Festes de Puig d’en Valls y la entrada será totalmente gratuita. El evento cuenta además con la colaboración de diferentes entidades y patrocinadores locales.
Con esta propuesta, la organización continúa ampliando la programación musical de sus fiestas patronales, que durante las últimas semanas han incluido conciertos, actividades populares y eventos culturales para todos los públicos.
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