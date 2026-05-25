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Esta es la isla privada de Grecia que cuesta menos que un piso en Ibiza

La isla de Makri, inicialmente valorada en ocho millones de euros, está a la venta por 247.000 euros

Una isla griega en una imagen de archivo

Una isla griega en una imagen de archivo / Emma Pons Valls / Efe

Miguel González

Ibiza

"¡Las islas de Grecia! ¡Las islas de Grecia! // Eterno verano las dora aún por doquier, // mas, salvo el sol, todo parece yacer". Estos pequeños territorios del mar Egeo y del Jónico han inspirado a visitantes y poetas de todas las épocas, como al autor británico Lord Byron, el autor de estos versos que aparecen en la primera estrofa de su texto ‘Las islas de Grecia’. Lo que no sabemos es si este escritor hubiera estado dispuesto a pagar 247.000 euros por uno de los pedacitos de tierra a los que él cantaba: la isla de Makri.

Este territorio privado que pertenece al municipio de Ítaca, la tierra a la que regresó Ulises en la célebre ‘La Odisea’ está disponible por un precio que no supera el que alcanzan pisos de ciudades como Madrid, Barcelona… o Ibiza. Sus 98 hectáreas de superficie, siete kilómetros de costa y unas vistas privilegiadas hacen que Makri esté valorada en ocho millones de euros. Entonces, ¿por qué se vende a un coste tan bajo?

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La respuesta está en que el territorio cuenta con importantes restricciones medioambientales que impiden cualquier tipo de construcción urbanística. Por lo tanto, la actividad turística queda totalmente descartada en la isla y los únicos sectores permitidos son la agricultura y la ganadería. Para dificultar los planes de inversión de los posibles compradores, Makri no cuenta con instalaciones de red eléctrica ni agua corriente. La subasta de la isla está programada para noviembre de 2026. ¿Alguien da más?

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