Vivienda
Esta es la isla privada de Grecia que cuesta menos que un piso en Ibiza
La isla de Makri, inicialmente valorada en ocho millones de euros, está a la venta por 247.000 euros
"¡Las islas de Grecia! ¡Las islas de Grecia! // Eterno verano las dora aún por doquier, // mas, salvo el sol, todo parece yacer". Estos pequeños territorios del mar Egeo y del Jónico han inspirado a visitantes y poetas de todas las épocas, como al autor británico Lord Byron, el autor de estos versos que aparecen en la primera estrofa de su texto ‘Las islas de Grecia’. Lo que no sabemos es si este escritor hubiera estado dispuesto a pagar 247.000 euros por uno de los pedacitos de tierra a los que él cantaba: la isla de Makri.
Este territorio privado que pertenece al municipio de Ítaca, la tierra a la que regresó Ulises en la célebre ‘La Odisea’ está disponible por un precio que no supera el que alcanzan pisos de ciudades como Madrid, Barcelona… o Ibiza. Sus 98 hectáreas de superficie, siete kilómetros de costa y unas vistas privilegiadas hacen que Makri esté valorada en ocho millones de euros. Entonces, ¿por qué se vende a un coste tan bajo?
La respuesta está en que el territorio cuenta con importantes restricciones medioambientales que impiden cualquier tipo de construcción urbanística. Por lo tanto, la actividad turística queda totalmente descartada en la isla y los únicos sectores permitidos son la agricultura y la ganadería. Para dificultar los planes de inversión de los posibles compradores, Makri no cuenta con instalaciones de red eléctrica ni agua corriente. La subasta de la isla está programada para noviembre de 2026. ¿Alguien da más?
- Esta calle de Ibiza contará con sombra todo el verano
- Rebelión en la unidad de Psiquiatría del Área de Salud de Ibiza
- Las obras de Lío en el hotel Corso de Ibiza sacan a la luz restos arqueológicos
- Una menor y dos personas con discapacidad se quedan sin vivienda tras un desahucio fratricida en Ibiza
- ¡Socorro! ¿Hay algún médico?': sanitarios del aeropuerto de Ibiza reaniman a un hombre en la zona de embarque
- La Justicia en Ibiza se queda sin informático: jueces, fiscales, abogados y funcionarios protestan en la sede de los juzgados
- Los planes de boda en Ibiza de Jonathan Andic, acusado del homicidio de su padre, el fundador de Mango
- Vuelca una furgoneta en una calle de Ibiza tras chocar con un todoterreno, cuyo conductor se da a la fuga