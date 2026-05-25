El ilustrador Ifrabe presenta 'Carteles de Cine V.O. Minimalista' en Puig d'en Valls

El Centre Cultural de Puig den Valls acoge este miércoles, 27 de mayo, la inauguración de la exposición 'Carteles de Cine V.O. Minimalista', una muestra del ilustrador Ifrabe, nombre artístico de Íñigo Franco Benito. La muestra ha sido comisariada por el escritor ibicenco Lluís Ferrer Ferrer y la inauguración será a las comenzará a las 19 horas.

Cartel de la exposición en Puig d'en Valls. / A.S.E.

La exposición reúne una selección de carteles inspirados en películas y construidos desde una mirada minimalista. Ifrabe presenta este proyecto tras crear un centenar de piezas que nacieron, según explica, de un regalo improvisado en una época sin recursos económicos.

Cartél minimalista de Los pájaros. / Íñigo Franco Benito

Íñigo Franco Benito nació en 1975 y pasó su infancia en Burgos "rodeado de tebeos y libros". Más tarde se trasladó a Lanzarote, donde inició su trayectoria como ilustrador y diseñador gráfico. Su carrera también incluye la creación de novelas gráficas, varias publicadas en los últimos años, entre ellas 'No con tu hija'.

Cartél minimalista de Casablanca. / Íñigo Franco Benito

El artista mantiene una estrecha relación con Ibiza y Formentera, destino que visita con frecuencia. La organización destaca además su capacidad para encontrar "lo extraordinario en lo cotidiano", una cualidad que impregna buena parte de su obra.

La inauguración permanecerá abierta al público para todas las personas interesadas en conocer el origen y la evolución de esta colección de carteles cinematográficos.