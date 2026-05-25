Vecinos de Cala Tarida denuncian que se quedan sin clases de pilates tras 14 años porque no les dejan el centro cívico

Un grupo de 38 vecinos de Cala Tarida y Sant Josep denuncia que no puede reanudar las clases de pilates que durante 14 años se han impartido en el Centro Cívico de Cala Tarida. La actividad quedó suspendida tras los desperfectos ocasionados por la dana el año pasado y, según una de las usuarias, el Ayuntamiento les comunicó tiempo después que el local ya estaba en condiciones.

Los usuarios explican que utilizan este espacio desde la creación del centro cívico y que "nunca ha habido ningún problema" para acceder a la sala, donde permanece guardado el material de las clases. Tras comprobar desde el exterior que el local parecía reparado, el grupo presentó el 12 de febrero una solicitud para continuar con la actividad y conocer el estado de las obras.

El 4 de marzo, varios representantes se reunieron con la concejala de Participación Ciudadana, Isabel Castellar. Según una de las usuarias, la edil les indicó que los desperfectos ya estaban arreglados, pero que debían presentar una solicitud formal con registro de entrada para volver a utilizar el local. Los vecinos aseguran que el trámite les sorprendió porque nunca antes se les había exigido, aunque al día siguiente registraron la petición por vía electrónica.

Centro Cívico de Cala Tarida. / Vecinos de Cala Tarida

Sin respuesta por parte del ayuntamiento y sin llaves para entrar

Desde entonces, afirman que no han recibido respuesta. La representante del grupo asegura que han enviado correos electrónicos a la concejala y al alcalde, y que también han realizado llamadas para obtener una contestación "favorable, alternativa o negativa, pero siempre argumentada". Según sostiene, Castellar les trasladó por teléfono que el asunto estaba en manos de los servicios jurídicos y que no podía pronunciarse, aunque les dijo que tendrían una respuesta antes de acabar esa semana.

La situación se complica porque la Asociación de Vecinos de Cala Tarida es la entidad que dispone de la llave del centro cívico y la que hasta ahora les permitía entrar. Según la usuaria, algunos miembros del grupo son socios, pero incluso así la entidad se niega actualmente a facilitarles el acceso y sostiene que actúa por indicación del Ayuntamiento.

Los vecinos denuncian además que la asociación les habría planteado realizar una "aportación voluntaria" para acceder al centro cívico. Según la usuaria, no se habla de cuotas, sino de una aportación consistente en un porcentaje de cada participante. A su juicio, la asociación "no tiene ningún derecho" a exigirla y la medida resulta "discriminatoria". "Si te obligan ya no es una aportación voluntaria", afirma. Los afectados aseguran que han recogido firmas entre los usuarios y que han realizado "todos los procesos necesarios" para poder retomar la actividad, incluida la presentación de las solicitudes formales requeridas.

El grupo critíca también la falta de respuesta municipal a una solicitud registrada oficialmente y lamenta que el centro cívico permanezca cerrado prácticamente todo el año. La representante destaca que varios participantes tienen problemas de salud o necesitan realizar ejercicio físico de forma regular y monitorizada, y que la mayoría son usuarios mayores que no entienden por qué deben desplazarse a otro lugar para practicar pilates.

La asociación de vecinos defiende la regularización de las actividades

Por su parte, la Asociación de Vecinos de Cala Tarida sostiene que el local social "se encuentra abierto y a disposición de los socios y vecinos". En relación con el cierre temporal, la entidad explica que se debió "exclusivamente a motivos de seguridad" tras las inundaciones sufridas a finales de septiembre, después del paso de la dana, y durante el mes de octubre. Añade que el 14 de noviembre se produjo "un pequeño incendio de origen eléctrico", por lo que se acordó mantener cerrado el espacio hasta garantizar su seguridad.

La asociación asegura que esta situación afectó tanto a los usuarios como a varias actividades previstas para la temporada de invierno 2025/2026, que tuvieron que cancelarse o aplazarse. Sobre las clases de pilates, enmarca el caso en el "proceso de reorganización y regularización" que desarrolla la nueva Junta Directiva desde julio de 2025, de acuerdo con sus estatutos, acuerdos internos y normativa aplicable.

En este contexto, la entidad defiende que es necesario establecer una aportación económica para las personas colaboradoras que desarrollen actividades en espacios cedidos y gestionados por la asociación. Según la Junta, esta aportación sirve para contribuir al mantenimiento del local, los servicios, el material, las mejoras y el sostenimiento de la actividad asociativa y de los proyectos del barrio.

La asociación destaca que ningún miembro de la junta directiva percibe remuneración y que su labor es "totalmente altruista". También sostiene que, durante los últimos años y hasta la incorporación de la nueva junta, la entidad permaneció sin actividad ordinaria, por lo que las clases de pilates no estaban integradas en una estructura organizativa regular.

Finalmente, la Asociación de Vecinos lamenta que la actual responsable de las clases haya decidido no continuar colaborando y asegura que trabaja para retomar próximamente esta actividad con nuevos profesionales interesados en participar dentro de este marco común, dado el interés que, asegura, ha despertado entre los vecinos.