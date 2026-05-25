'¿Calor, yo?': Ibiza rompe tabúes sobre la menopausia este viernes en el Casal de Igualdad

El Ayuntamiento de Ibiza, a través de la concejalía de Igualdad, organiza este viernes 29 de mayo una mesa redonda sobre la menopausia en el marco de la Setmana de la Salut i la Dona. La actividad, titulada ‘¿Calor, yo?... Reinventándonos en nuestra evolución... ¡¡sin reglas!!’, tendrá lugar a las 19 horas en Casal de Igualdad y será de acceso libre hasta completar aforo.

La mesa redonda contará con la participación de las doctoras Cristina Molina, Mireia Valero y Lauren Bardisa, responsables médicas de las Unidad de Atención a la Mujer (UAM), así como de Paula Villena, psicóloga del Centro de Estudios y Prevención de Conductas Adictivas (Cepca). Las profesionales abordarán esta etapa vital desde una perspectiva médica, emocional y social.

Una mesa redonda para hablar de dudas y experiencias y dar herramientas

La iniciativa está impulsada por el Área de Salud de Ibiza y Formentera, en colaboración con el Consell de Ibiza, la Oficina de la Dona y el Ayuntamiento de Ibiza. El objetivo es crear un espacio cercano y participativo en el que las asistentes puedan compartir dudas, experiencias y herramientas relacionadas con la menopausia y el bienestar emocional.

La concejala de Igualdad ha destacado que “hablar de menopausia con naturalidad también es avanzar en igualdad, salud y calidad de vida”. Asimismo, ha destacado que el propósito de esta actividad es que las mujeres “encuentren espacios donde sentirse escuchadas, comprendidas y acompañadas”.

Con esta propuesta, el Ayuntamiento de Ibiza busca visibilizar una etapa de la vida de las mujeres que todavía arrastra silencios y tabúes, y ofrecer información rigurosa en un entorno de confianza y acompañamiento.