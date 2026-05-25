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Pillado con 2.000 cajetillas de tabaco de contrabando en el aeropuerto de Ibiza

El tabaco de contrabando se detectó en el equipaje de un pasajero y alcanza un valor estimado de 12.000 euros

Tabaco intervenido en aeropuerto de Ibiza

Tabaco intervenido en aeropuerto de Ibiza / Guardia Civil

Redacción Ibiza

La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han intervenido 2.000 cajetillas de tabaco de contrabando en el aeropuerto de Ibiza. La mercancía se localizó oculta en el equipaje de un pasajero durante un control rutinario en la terminal de llegadas.

La intervención tuvo lugar el pasado 8 de mayo, cuando agentes de la Sección Fiscal de la Guardia Civil y funcionarios de Vigilancia Aduanera realizaban labores de verificación fiscal en el aeropuerto. Durante el dispositivo, los investigadores identificaron a un joven de 23 años que procedía de un vuelo de Frankfurt, con origen inicial en Estambul, cuya actitud levantó sospechas.

El tabaco carecía de las precintas fiscales reglamentarias

Tras someter sus dos maletas facturadas a una inspección por escáner y realizar posteriormente una apertura manual del equipaje, los agentes localizaron en su interior 2.000 cajetillas de tabaco sin las precintas fiscales reglamentarias. El género intervenido alcanza un valor de mercado estimado de 12.000 euros.

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Debido a estos hechos, se le retiró la mercancía por una infracción administrativa a la Ley Orgánica de Represión del Contrabando. Según la normativa vigente, este tipo de infracciones conlleva el decomiso del tabaco y sanciones económicas que pueden oscilar entre el 54.000 y 72.000 euros del valor de la mercancía intervenida.

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