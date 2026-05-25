Sostenibilidad
Cas Serres tendrá placas solares para abastecer a vecinos de Ibiza
La sesión informativa, abierta a la ciudadanía, se celebrará este jueves 28 de mayo a las 18 horas y detallará cómo participar en esta iniciativa de energía solar compartida
El Ayuntamiento de Ibiza y el Institut Balear de l’Energia (IBE) celebrarán este jueves, 28 de mayo, una sesión informativa abierta a la ciudadanía para dar a conocer el proyecto de autoconsumo fotovoltaico compartido previsto en el aparcamiento municipal de Cas Serres, situado frente al edificio polivalente insular. La jornada tendrá lugar a las 18 horas en el Centre de Creació Jove C19, en la calle de Castella, 19.
La iniciativa permitirá que vecinos y vecinas puedan beneficiarse de energía solar renovable, de proximidad y a un coste más reducido, mediante un modelo de autoconsumo compartido. El proyecto será posible gracias a la cesión, por parte del Consistorio, del aparcamiento ubicado delante del auditorio de Cas Serres, donde está prevista la instalación de placas fotovoltaicas que suministrarán energía a las personas participantes.
Ventajas económicas y ambientales
Durante el encuentro, responsables del IBE y del Ayuntamiento explicarán el funcionamiento del proyecto, los requisitos necesarios para poder formar parte de esta comunidad energética y los pasos que deberán seguir las personas interesadas. También se detallarán las ventajas económicas y ambientales de este sistema, que busca facilitar el acceso de la ciudadanía a una energía limpia y más asequible.
El modelo de autoconsumo compartido permite que la energía generada por una instalación fotovoltaica pueda ser aprovechada por diferentes usuarios próximos al punto de producción. De esta manera, no es necesario disponer de placas solares en una vivienda particular para beneficiarse de la electricidad producida, lo que abre la puerta a la participación de hogares que no cuentan con cubierta propia o que viven en edificios plurifamiliares.
Con este proyecto, las instituciones implicadas pretenden avanzar en la transición energética y fomentar un modelo más sostenible, eficiente y cercano a la ciudadanía. La actuación se enmarca en la apuesta por la autosuficiencia energética, la reducción de emisiones y la democratización del acceso a las energías renovables en el municipio de Ibiza.
La sesión del jueves será de carácter abierto y está dirigida a todas las personas interesadas en conocer de primera mano cómo funcionará el autoconsumo compartido de Cas Serres y qué beneficios puede aportar a los vecinos y vecinas de Vila.
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