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La Guardia Civil localiza 2,6 kilos de marihuana en un envío destinado a Ibiza

El hombre investigado, de 49 años y residente en Ibiza, es sospechoso de un delito de tráfico de drogas

Paquete interceptado por los agentes.

Paquete interceptado por los agentes. / Guardia Civil

Redacción

La Guardia Civil ha investigado a un hombre de 49 años, residente en Ibiza, por un delito de tráfico de drogas tras interceptar un envío con destino a la isla que contenía 2,6 kilos de marihuana.

Los hechos se remontan al pasado 14 de mayo, cuando agentes de la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y de Fronteras (Udaiff) del aeropuerto de Palma detectaron el paquete con sustancias estupefacientes. Tras la intervención, la Guardia Civil inició una investigación y realizó las gestiones necesarias para identificar y localizar al destinatario del envío, según informa la Benemérita. El 20 de mayo, los agentes procedieron a investigar a un hombre en Ibiza como presunto autor de un delito de tráfico de drogas.

Los agentes de la Udaiff tienen como objetivo actuar sobre posibles rutas de introducción de sustancias estupefacientes ocultas en mercancías con destino a Baleares. Estas rutas, según señala la Guardia Civil, las utilizan tanto organizaciones criminales como pequeños traficantes dedicados al menudeo, que actúan de forma individual y autónoma.

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Estos individuos utilizan diferentes redes sociales para la venta de las sustancias estupefacientes y, una vez acordada la operación, realizan envíos con pequeñas cantidades, ocultando la droga entre ropa, comida y otros objetos. También emplean identidades falsas en estos envíos para dotarse de seguridad ante una posible actuación policial.

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