Denuncias
La Guardia Civil destapa un taller irregular entre residuos en una finca rústica de Formentera
El Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza) levanta ocho actas de denuncia por irregularidades en materia de residuos, industria, licencias de actividad y normativa urbanística
La Guardia Civil ha inspeccionado una finca rústica de Formentera donde los agentes detectaron diversas actividades relacionadas con la reparación de motores eléctricos y bombas de agua. El Servicio de Protección a la Naturaleza, Seprona, realizó la inspección a finales del pasado mes de abril tras tener conocimiento de posibles irregularidades en la finca. Los agentes comprobaron que en el lugar se desarrollaban trabajos de reparación, principalmente de motores eléctricos y bombas de agua.
Los agentes localizaron residuos, metales, herramientas y un taller-almacén
Durante la inspección, los agentes observaron una gran acumulación de residuos, metales, herramientas, motores eléctricos y electrodomésticos, entre otros materiales. Además, constataron la existencia de un taller-almacén donde los responsables desarrollaban las actividades de reparación. Como resultado de la actuación, la Guardia Civil levantó un total de ocho actas de denuncia por las irregularidades observadas. Tres de ellas corresponden a infracciones de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, por la acumulación incontrolada de residuos y la quema de los mismos.
Los agentes también formularon una denuncia por infracción de la Ley de Industria, al desarrollar una actividad industrial en instalaciones no adecuadas; dos denuncias por carecer de licencia de actividad; y otras dos por infracciones de la normativa urbanística, al ejercer una actividad en suelo rústico.
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