Es Figueral se llena de aventura, mar y naturaleza con el III Enjoy Ibiza Day

Enjoy Ibiza Activities, el club de experiencias de Fomento del Turismo de la isla de Ibiza, financiado por el Consell de Ibiza, celebró el domingo 24 de mayo la tercera edición del Enjoy Ibiza Day, una jornada pensada para dar a conocer los servicios y actividades que ofrecen sus socios.

Desde primera hora de la mañana, la playa de es Figueral reunió a familias y amigos en una jornada llena de aventuras por tierra y mar. A las 9 horas, los participantes más valientes salieron en kayaks individuales rumbo a Tagomago, guiados por Kayak-Ibiza y escoltados por la embarcación de apoyo de Anfibios Ibiza.

Actividades por tierra y mar en el norte de Ibiza

A partir de las 10 horas, el resto de actividades completaron una programación pensada para disfrutar del entorno natural de la isla. Por tierra, Emove Ibiza, con su nueva marca Retro Rides Ibiza, trasladó a los participantes a la Ibiza más hippie y natural con una ruta por el norte en meharis eléctricos. El recorrido pasó por enclaves como el Port de Sant Miquel, Benirràs y Cala Sant Vicent.

También por tierra, Ibiza Nature guio una ruta de senderismo circular de ocho kilómetros por los caminos de es Figueral. Durante la excursión, los participantes conocieron mejor la vegetación de la zona y el valor natural del entorno.

En el mar, la calma acompañó toda la jornada. En la misma playa, SUP Yoga Ibiza ofreció una sesión de yoga sobre tablas de paddle surf. Además, los monitores de Kayak-Ibiza lideraron varias actividades acuáticas, entre ellas Big SUP, paddle surf y una excursión corta en kayaks dobles hasta Pou des Lleó, en una mañana marcada por las risas y los chapuzones. A partir de las 14.00 horas, participantes, monitores y organizadores compartieron sus experiencias durante una comida en el Invisa Hotel Cala Verde, con paellas, ensaladas, fruta y postres.

Por la tarde, la terraza del hotel acogió las últimas actividades del evento. Ibiza Eco Tours organizó un taller de pintura de tote bags, mientras que Chess Ibiza dinamizó un campeonato de ajedrez. La organización agradeció la colaboración de empresas como Trasmapi, que facilitó una gorra para cada participante, y Photo Film Ibiza, que capturó en imágenes y vídeo los mejores momentos de esta jornada especial.