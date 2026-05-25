Competencia amenaza de nuevo la regulación de entrada de automóviles en Ibiza

La limitación de entrada de los vehículos de fuera a Ibiza vuelve a estar en el punto de mira de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Este organismo público, adscrito al Ministerio de Economía, ha enviado un requerimiento al Consell para que justifique el cupo de automóviles fijado para el periodo 2026-2027, un paso previo obligatorio a una posible impugnación de la regulación.

Al igual que sucedió el año pasado, cuando se aplicó por primera vez esta medida, la CNMC objeta que esta medida pueda vulnerar los principios de proporcionalidad y de libre competencia entre las empresas.

En 2025, el Consell estableció un límite de entrada de 16.000 vehículos para engrosar la flota de los rent a car. Para esta nueva temporada, este techo se ha reducido a 14.000, mientras que las empresas del sector habían presentado solicitudes para recibir un cupo total de más de 24.000 coches.

El año pasado, la CNMC no solo remitió el requerimiento ante la entrada en vigor de la regulación en junio, sino que, a mediados del mes siguiente, anunció que iba a recurrir el acuerdo del Consell de Ibiza. Sin embargo, en febrero de este año, un portavoz de este organismo informó a este diario de que, finalmente, habían dado marcha atrás a la impugnación.

Ante el nuevo reparo de la CNMC, el vicepresidente del Consell y responsable del departamento de Movilidad e Infraestructuras Viarias, Mariano Juan, precisa que la restricción de la entrada de automóviles va a seguir adelante y que solo podría quedar revocada mediante una sentencia de los tribunales.

No obstante, deja patente su malestar ante un requerimiento que puede obstaculizar los acuerdos tomados desde la Administración insular: «Apunta a las maneras y a la sensibilidad de Madrid hacia Ibiza, como sucede ahora con el proyecto de ampliación del aeropuerto», ironiza.

Ofensiva de una patronal

Ante la inminente entrada en vigor de la regulación para los próximos dos años, a partir del próximo 1 de junio y hasta el 30 de septiembre, el Consell también se enfrenta al rechazo de una de las patronales de rent a car, la Asociación Balear de Alquiler de Vehículos con o sin Conductor (Baleval).

Esta entidad solicitó la suspensión del nuevo cupo de vehículos porque no había recibido la comunicación del número de vehículos que tendría asignados cada una de las empresas. Para Baleval, este retraso provocaba una «grave inseguridad jurídica» que imposibilitaba planificar su actividad.

Por su parte, el Consell replicó que, precisamente, las propuestas al cupo de vehículos presentadas por esta patronal y aceptadas para el acuerdo final habían complicado la fórmula adoptada para el reparto y provocado la demora en su adjudicación.