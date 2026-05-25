Catalina Juan, sin poder ir a su casa de Formentera por la limitación de vehículos a residentes en Ibiza: "Para pagar los impuestos no ponen limitaciones"

Catalina Juan tiene 82 años, es de Formentera, aunque desde hace un tiempo vive en Ibiza, con su hija. En Formentera, en la zona de ses Bardetes, tiene la que es su casa. Desde hace 56 años. Es decir, tenía 26 años cuando se hizo con su propia casa en la isla. Aunque vive en Ibiza, cruza habitualmente es Freus para visitar su casa y a su hermano, que aún vive en Formentera. “Casi al lado”, explica Carmen Escandell, su hija. Visita no, más bien, visitaba, porque este verano Catalina se ha encontrado con un serio inconveniente: la limitación de entrada de vehículos de residentes de Ibiza en Formentera.

Y es que, a su edad, Catalina no conduce y depende de su yerno y su hija para desplazarse por Formentera cuando visita la que ha sido su casa casi toda su vida y a la familia que aún tiene allí. Hasta ahora, a pesar de la limitación, no habían tenido ningún problema. “Todos los años pedíamos un permiso y nos lo daban”, explica su hija. Sin embargo, este año han recibido una negativa como respuesta, algo que no entienden. El temor de la familia es que Catalina no pueda ir a su casa cuando necesite o desee si los cupos de entrada de vehículos de Ibiza en Formentera.

Han intentado ponerse en contacto con el Consell de Formentera y con FormenteraEco, pero no hay manera. “Sólo te atiende el que te coge el teléfono y te dice que no pueden hacer nada. Hemos pedido hablar con algún responsable, llevamos semanas así, pero nada”, denuncia Carmen, que señala que la única opción que les queda es acudir a la prensa.

Sin respuesta del Consell

Vivienda y vehículo tienen que estar a nombre de la misma persona, señalan que les han dicho en el Consell, donde la solución que les han dado es que su madre ponga su casa a nombre de su yerno, que es quien la lleva y la trae, o que su yerno ponga el coche a nombre de su suegra. Unos cambios que tendrían unas consecuencias burocráticas para la familia. “Eso es imposible. No es una solución real”, comenta Carmen, bastante enfadada. Este diario se ha puesto en contacto con el Consell de Formentera para recabar su versión, pero no ha contestado.

“Cuando mi madre paga los impuestos en Formentera no le preguntan nada, no le ponen limitaciones, bien que los paga”, denuncia la hija de Catalina, que entiende la normativa, pero no que no haya soluciones para casos especiales como personas mayores que ya no conducen y que tienen vivienda en la isla. “Eso debería estar contemplado”, señala.

“Esas personas, como mi madre, tienen derecho a ir a su casa cuando quieran o lo necesiten, no el día que le den permiso”, recalca. Tampoco que no haya manera de ponerse en contacto con algún responsable. De hecho, explica, esta misma semana han tenido que acudir a Formentera, a un funeral y, por suerte, había aún cupo para ese día. La familia no quiere ni pensar qué pasaría si necesitaran acudir de urgencia a Formentera y no quedaran plazas disponibles para vehículos de Ibiza: “¿Tenemos que alquilar un coche? ¿Tirar de taxi?”. Un gasto extra que, teniendo casa en Formentera y pagando allí impuestos no consideran de recibo. “¿No entienden que es una persona mayor que no conduce y que necesita que su familia la lleve y la traiga?”.