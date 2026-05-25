Beso Beach vuelve a navegar contra la ELA en su tercera regata solidaria

Beso Beach celebró el pasado sábado 23 de mayo la tercera edición de la Regata Solidaria Beso Beach Sailing Fest, una cita con la que la marca reafirma su compromiso con la investigación y el apoyo a las personas que conviven con la ELA.

La jornada volvió a unir deporte, Mediterráneo y solidaridad en torno a una misma causa. La regata salió desde Puerto Portals, en Mallorca, hizo escala en Ibiza y finalizó en Formentera, donde Beso Beach reunió a clientes, colaboradores y amigos de la marca.

Una travesía solidaria para dar visibilidad a la ELA

Más allá de la competición, el Beso Beach Sailing Fest se consolidó como una de las iniciativas solidarias que impulsa la marca dentro de su compromiso social y de las distintas acciones benéficas que desarrolla a lo largo del año. La regata sirvió también como punto de encuentro para dar visibilidad a la esclerosis lateral amiotrófica, ELA, una enfermedad que impacta directamente en cientos de familias.

Durante la entrega de premios, celebrada en Beso Beach Formentera, la organización entregó una donación destinada a apoyar la labor de AEMIF, entidad referente en el acompañamiento a personas con ELA. Toni Palau, en representación de la Fundación ‘la Caixa’, entregó el cheque a César Castelló, presidente de la asociación. La jornada contó con el apoyo de colaboradores como Bacardí, Seabob, Estrella Damm, Trasmapi, Five Flowers Hotel & Spa Formentera, Marina Botafoch, Puerto Portals, Fundación ‘la Caixa’, Relojería Alemana y Nät. También colaboraron medios como Mundo Deportivo, Diario de Ibiza, El Periódico de Ibiza y Nautik.

Uno de los momentos más especiales llegó con la entrega de los trofeos de esta edición, que diseñó la artista valenciana Ana Docavo, aportando una dimensión artística y artesanal a la regata. En esta tercera edición de la Regata Solidaria Beso Beach Sailing Fest, el premio al mejor tiempo recayó en 'Españole Olé', capitaneado por Carlos Botella. La organización reconoció como barco más divertido a 'Superhawk', de Pablo Olivas, mientras que Clem, de Jaime Olazába, obtuvo el premio al barco más solidario. Con esta iniciativa, Beso Beach reafirma su voluntad de seguir impulsando proyectos donde la hospitalidad, el Mediterráneo y el compromiso social naveguen siempre en la misma dirección.